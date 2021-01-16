К премьере готовится одна из самых ожидаемых лент 2021 года – "Аферистка" с Розамунд Пайк в главной роли. Чем будут удивлять авторы ленты показали в захватывающем трейлере.

Зрители уже в ожидании фильма "Аферистка", ведь все хорошо помнят, как Розамунд Пайк убедительно сыграла в триллере "Исчезнувшая". Сейчас же в сети опубликовали первый трейлер к новинке кино, который не могли проигнорировать журналисты 24 канала.

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"Аферистка": сюжет и трейлер фильма

В центре событий предстанет Марла Грейсон. Она – очаровательная модница с острым умом, которая использует свой интеллект для безупречной мошеннической схемы. Имея юридическое образование, Марла с легкостью обманывает беззащитных пенсионеров, отбирая у них все до последнего доллара. А все, что для этого нужно ей – упечь старцев в дом престарелых и продать их недвижимость.

Безнаказанное обдирание все же завершается, когда Марла Грейсон берется за следующую жертву аферы. Ее новая подопечная – не такая простая и у нее есть друзья, которые могут сделать немало проблем для главной героини. Поэтому игра юристки быстро превращается в балансирование между жизнью и смертью.

"Аферистка": смотрите трейлер к фильму

Премьера фильма

По данным "Вольга Украина", премьера фильма состоится в кинотеатрах 18 февраля 2021 года. Стоит учесть, что заполненность залов не будет превышать 50%, а места будут иметь разграничения, которые помогут избегать скопления людей.