До прем'єри готується одна з найочікуваніших стрічок 2021 року – "Аферистка" з Розамунд Пайк у головній ролі. Чим дивуватимуть автори стрічки, показали у захопливому трейлері.

Глядачі вже в очікуванні на фільм "Аферистка", адже всі добре пам'ятають, як Розамунд Пайк переконливо зіграла у трилері "Загублена". Наразі ж у мережі опублікували перший трейлер до новинки кіно, який не могли проігнорувати журналісти 24 каналу.

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"Аферистка": сюжет і трейлер фільму

У центрі подій постане Марла Грейсон. Вона – чарівна модниця з гострим розумом, яка використовує свій інтелект для бездоганної шахрайської схеми. Маючи юридичну освіту, Марла з легкістю обманює беззахисних пенсіонерів, відбираючи у них все до останнього долара. А все, що для цього потрібно їй – запроторити старців у будинок для літніх людей та продати їхню нерухомість.

Безкарне обдирання все ж завершується, коли Марла Грейсон береться за наступну жертву афери. Її нова підопічна – не така проста та має друзів, які можуть зробити чимало проблем для головної героїні. Тому гра юристки швидко перетворюється на балансування між життям і смертю.

"Аферистка": дивіться трейлер до фільму

Прем'єра фільму

За даними "Вольга Україна", прем'єра фільму відбудеться в кінотеатрах 18 лютого 2021 року. Варто врахувати, що заповненість залів не буде перевищувати 50%, а місця будуть мати розмежування, які допоможуть уникати скупчення людей.