Опция "совесть" размыта, – актер "Последнего наемника" высказался о российских коллегах

Советский и украинский актер Алексей Горбунов, сыгравший с Жан-Клодом Ван Даммом в ленте "Последний наемник", рассказал об отношении к российским коллегам. Он признался, что следит за ними "очень поверхностно".

Алексей Горбунов снимается в театре и кино 42 года и неоднократно был на съемочной площадке с россиянами. После 2014 года он перестал сниматься в российских проектах и уехал из России.

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Актер "Последнего наемника" Алексей Горбунов высказался о российских коллегах

В интервью для ютуб-канала "И грянул Грэм" он рассказал о работе с Михалковым, Невзоровым, Паниной и Ахеджаковой, которую из-за антивоенных заявлений уволили из театра "Современник".

Горбунов подчеркнул, что за жизнью российских коллег, поддержавших Украину, не следит, однако "благодарен им за честность".

Диму Назарова я очень хорошо знаю, потому что я с ним много снимался. Я многие его стихи слушаю, которые он исполняет под гитару. И с Хабенским я снимался. Но меня 9 лет нет в России, я слежу за ними очень поверхностно. Учитывая, что уже почти год мы живем в этом кошмаре, в этой жести, к которой никак никто не может привыкнуть, со страданиями близких людей, понятно, что мое сердце разбито этими бомбами и этой войной. Все остальное – это дополнительное,

– сказал актер.

"Я 42 года снимаюсь в кино. Людям, которые мне близки, конечно, уважение и респект за смелость, за честность. Сегодня вся проблема в том, что честных почти нет. Опция "совесть" как-то размыта, вообще исчезла... По крайней мере, для меня и для моего поколения актеров", – дополнил он.



Алексей Горбунов / Фото с инстаграма актера

Кроме этого, он похвалил анимацию российского мультипликатора Олега Куваева "Масяню", в которой "рассказывают о том, как все на самом деле происходит".

По-моему, круче, чем Куваев, никто не объяснит. Новые выпуски "Масяни" о войне – просто шедеврально. И детям это гораздо понятнее, чем наши разумные разговоры о том, кто виноват. Я вообще удивляюсь, как об этом до сих пор можно говорить. Уже год все видят,

– поделился Алексей Горбунов.

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