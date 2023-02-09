Лия Ахеджакова для украинцев известна своей категорической неподдержкой агрессивной политики Путина. Она также заявила, что не сможет простить россиянам войну против Украины.

Смотрите также Не хотелось верить, – французский режиссер призналась, что переживала за Украину еще до 24 февраля

Лию Ахеджакову выгнали из театра из-за антивоенной позиции

В то же время в России решили отомстить звезде за ее взгляды, поэтому уволили из театра, в котором Ахеджакова проработала 50 лет.

Приказ есть уже заменены эти спектакли. Меня предупредил директор, что меня больше в репертуаре не будет по требованию каких-то разгневанных людей, пишущих ему письма, и департамент культуры подтвердил, чтобы меня убрали из репертуара театра. Сижу и плачу. Я все понимаю, знаю, кто это пишет, кто это организует, но сделать ничего нельзя,

– сказала актриса в интервью российскому пропагандистскому изданию.

Ранее говорилось, что актриса опубликовала в своем инстаграмме информацию о том, что осуществила пожертвование на нужды ВСУ. Но аккаунт Лии остается удаленным из социальной сети Инстаграм. К тому же она сказала, Что отношения между украинцами и россиянами уже никогда не будут такими, как были раньше, а если что-то и изменится, то произойдет это очень нескоро – через десятки или даже сотни лет.

Напомним, Лия Ахеджакова не первая, кого уволили с работы из-за антивоенной позиции. Раньше такая участь постигла актера Дмитрия Назарова и его жену, поддержавших Украину в войне с Россией.