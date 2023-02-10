Недавно звезду уволили из театра "Современник", в котором она проработала 50 лет. И все же Ахеджакова отметила, что любит Россию и не будет ее покидать. Об этом сообщают российские СМИ.

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Лия Ахеджакова после ухода из театра не будет уезжать из России

Советская и российская актриса Лия Ахеджакова с начала вторжения России в Украину публично осудила преступные действия Кремля и поддержала Украину. Также она дополнила, что несмотря на увольнение из театра и штраф за "дискредитацию российской армии", любит Россию.

"Да, меня убрали из "Современника". Мне жаль денег, они берут штраф у кого-то 50 тысяч, у кого-то 100 тысяч рублей, а потом объявят иноагентом. Уже лежит об этом тоже донос в прокуратуре", – поделилась Ахеджакова.

Звезде уже 84 года, поэтому она не считает, что должна уезжать из России. И последние годы хочет пережить там.

Это моя "родина-уродина". "Нам она нравится, хоть и не красавица". Мне уже 84 года, чтобы отсюда бежать. Пусть они уезжают. Я никуда не поеду, я должен все это пережить. Слишком долго живу здесь,

– сказала она.

Ранее говорилось, что актриса опубликовала в своем инстаграме информацию о том, что осуществила пожертвование на нужды ВСУ. Но аккаунт Лии остается удаленным из социальной сети Инстаграм. К тому же она сказала, Что отношения между украинцами и россиянами уже никогда не будут такими, как были раньше, а если что-то и изменится, то произойдет это очень нескоро – через десятки или даже сотни лет.