По его словам, Франциск должен воспользоваться своим именем и донести до кремля, чтобы перестали убивать детей, матерей, уничтожать Украину. Об этом Гоук заявил во время интервью американскому журналисту и комику Стивену Кольберу на его шоу The Late Show with Stephen Colbert.

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Итан Гоук призвал Папу Римского остановить войну

51-летний актер и режиссер Итан Гоук обратился к Папе Римскому Франциску с призывом остановить агрессию России против Украины. Знаменитость предложил главе Католической церкви провести и возглавить марш мира.

Я понимаю, что Папа не может остановить войну, но если бы он использовал силу своего имени и устроил мирный марш, мы все могли бы уйти. Мы могли бы вернуть переселенцев в их дома. Мы могли бы пойти и сказать: "Вы должны перестать убивать детей",

– сказал Гоук.

"Я думаю, что взрослые со всего мира должны встать и сказать: "Вы не имеете права бомбить и убивать детей, – продолжил актер. – Вам не позволено это делать. Ты должен вести себя как взрослый".

Итан Гоук призвал Папу Римского повлиять на войну: смотрите видео

Позиция Франциска по поводу войны в Украине: последние новости

После ракетного удара по торговому центру в Кременчуге Папа Римский остро раскритиковал зверства россиян. Он отметил, что Россия ведет "бессмысленную и неоправданную войну". Понтифик попросил другие страны помочь украинскому народу.

Кроме этого, Папа готов ехать в Москву, чтобы поговорить с Путиным; в Киев отказывается ехать, потому что "не ко времени".

Ранее понтифик неоднозначно отмечал о том, что война в Украине была якобы "спровоцирована". На это ответил генсек НАТО Йенс Столтенберг , который подчеркнул, что эта война – это исключительно война Владимира Путина.

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