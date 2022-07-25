За його словами, Франциск має скористатися своїм іменем і донести до кремля, щоб припинили вбивати дітей, матерів, знищувати Україну. Про це Гоук заявив під час інтерв’ю американському журналісту й коміку Стівену Кольберу на його шоу The Late Show with Stephen Colbert.

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Ітан Гоук закликав Папу Римського зупинити війну

51-річний актор і режисер Ітан Гоук звернувся до Папи Римського Франциска із закликом зупинити агресію росії проти України. Знаменитість запропонував голові Католицької церкви провести й очолити марш миру.

Я розумію, що Папа не може зупинити війну, але якби він використав силу свого імені та влаштував мирний марш, ми усі могли б піти. Ми могли б повернути переселенців до їхніх домівок. Ми могли б піти й сказати: "Ви повинні перестати вбивати дітей",

– сказав Гоук.

"Я думаю, що дорослі з усього світу мають встати й сказати: "Ви не маєте права бомбити й вбивати дітей, – продовжив актор. – Вам не дозволено це робити. Ти маєш поводити себе як дорослий".

Ітан Гоук закликав Папу Римського вплинути на війну: дивіться відео

Позиція Франциска щодо війни в Україні: останні новини

Після ракетного удару по торговому центрі у Кременчуці Папа Римський гостро розкритикував звірства росіян. Він зауважив, що росія веде "безглузду та невиправдану війну". Понтифік попросив інші країни допомогти українському народу.

Крім цього, Папа готовий їхати до москви, аби поговорити з путіним; до Києва відмовляється їхати, бо "не на часі".

Раніше понтифік неоднозначною зазначав про те, що війна в Україні була нібито "спровокована". На це відповів генсек НАТО Єнс Столтенберг, який наголосив, що ця війна – це виключно війна Володимира Путіна.

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