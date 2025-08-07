В новом интервью Вулфгард рассказал, как именно это делает. Сообщает Кино 24 со ссылкой на Variety.

Актер признался, что обычно не любит высказываться на политические темы публично. Но есть вещи, мимо которых он не может пройти. Для него особенно важны две темы – война в Украине и права коренных народов.

Что касается Украины, то Финн ежемесячно переводит средства через официальную государственную платформу United24.

Для справки! United24 – официальная платформа для сбора средств в поддержку Украины, создана по инициативе президента Владимира Зеленского. Ее уже поддержали десятки звезд мирового масштаба, в частности Лиев Шрайбер, Imagine Dragons, Демна Гвасалия, Тимоти Снайдер и Брэд Пейсли.

Финальный сезон "Очень странных дел" выйдет на Netflix уже в ноябре. Его разделили на три части: первая увидит свет 26 ноября, вторая – 25 декабря, а завершающая – выйдет 31 декабря. В украинском доступе новые серии будут появляться на день позже – 27 ноября, 26 декабря и 1 января.