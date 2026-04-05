Не хочу оправдываться, – украинский актер честно сказал, имеет ли бронирование от мобилизации
- Юрий Дяк имеет бронирование от театра, но продолжает готовиться к возможному привлечению в армию.
- Актер считает, что деятели культуры имеют право на бронирование, но отмечает, что только определенный процент театрального коллектива может быть забронирован.
Украинский актер Юрий Дяк, которого знаем по многочисленным ролям в сериалах, является одним из тех, кто занимает четкую проукраинскую позицию и во время войны активно помогает нашей армии.
В интервью 24 Каналу актер честно признался, имеет ли отсрочку от мобилизации и что сейчас сдерживает его от решения присоединиться к рядам защитников.
Имеет ли Юрий Дяк отсрочку от мобилизации?
Ранее в интервью "Фактам" актер отмечал, что каждый мужчина думает о том, пойти ли на фронт. Сейчас Юрий не изменил своего мнения в этом вопросе.
Сейчас у меня есть бронирование от театра, но это не значит, что я не готовлюсь или не присматриваюсь к специальностям, в которых мог бы быть полезным,
– подчеркнул актер.
Юрий признался, что не хочет и не будет оправдываться относительно того, почему сейчас не воюет. Он не на фронте, но пытается помогать так, как может. Он работает в театре, преподает в университете, однако не хочет, чтобы это звучало, как оправдание. А как будет дальше, не знает.
Я не хочу оправдываться и не собираюсь этого делать. Но сейчас в моей жизни так: я не на фронте, пытаюсь помочь, как только могу. Сейчас я забронирован от театра. Имею ответственность перед студентами, которых набрал в прошлом году,
– сказал Дяк.
Актер убежден, что для полноценного государства должны быть обеспечены три министерства: Министерство образования, Министерство здоровья и Министерство культуры. А сейчас, во время войны, конечно, ключевое еще и Министерство обороны. Без здоровья не будет людей, способных обеспечивать жизнь страны. Без образования не будет ни развития, ни здоровья. А без культуры все это вообще не будет иметь значения. И сейчас, конечно, без обороны также никак. Только эти люди обеспечивают нам возможность заниматься культурой, образованием и здоровьем. Поэтому, деятели культуры, как и представители других отраслей, точно имеют право на бронирование.
Но я точно знаю, что на такие учреждения культуры, как наш театр, может быть забронирован только определенный процент. Просто никто не даст забронировать весь коллектив. Поэтому я не знаю, сколько деятелей культуры фактически забронированы,
– сказал актер.
Самые интересные цитаты из интервью Юрия Дяка
- О съемках на русском языке: "Почему снимали на русском языке? Все это хорошо понимают: до полномасштабной войны многие проекты в Украине были копродукцией и производились на так называемые постсоветские страны – те, где сохранялось влияние России. Именно туда эти проекты и продавались".
- О языковом вопросе: "Я бы хотел, чтобы языковой вопрос после начала полномасштабного вторжения вообще исчез. Мне очень больно, когда люди моего возраста общаются со своими маленькими детьми на русском. Потому что они закладывают новый будущий конфликт в стране".
- О работе в университете им. Карпенко-Карого: "Я не считаю студентов своими конкурентами. И если кто-то из них станет лучшим в профессии, чем я, я буду только счастлив от этого".
- О скандалах в Карпенко-Карого: "Относительно постоянного давления – так, он был, все воспитывались в страхе. И это недопустимо: актер не может воспитываться в страхе. Он не может творить, когда ему страшно, когда он все время думает, что его могут выгнать. Он должен понимать, из-за чего его могут выгнать. И это только с профессиональной точки зрения".
- О проблемах в украинском кино: "По моему мнению, украинскому кино не хватает глубины не только сейчас, но и в целом. Кажется, что все считают нашего зрителя каким-то "придурковатым" и в большинстве случаев создают низкокачественный продукт. А зритель будет смотреть то, что ему показывают".