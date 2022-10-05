"Илон, ты можешь лучше": актер из "Мстителей" раскритиковал Маска за его провокационные заявления
5 октября 2022 , 17:28Читати новину українською
Источник:Твиттер Марка Руффало
Американский актер Марк Руффало отреагировал на скандальные твиты Илона Маска. Он осудил бизнесмена и поддержал Украину.
Пока Сергей Притула собирает учебник по истории Украины для Маска, Руффало уверен, что "Илон должен был выполнить домашнее задание, однако ошибся в каждом отдельном пункте".
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Марк Руффало отреагировал на скандальные твиты Илона Маска
"Илон должен был выполнить домашнее задание. Однако он ошибся в каждом отдельном пункте, включая предположение, что ООН будет присматривать за незаконным референдумом, противоречащим самому уставу ООН. Илон, ты можешь лучше", – прокомментировал актер.
Марк Руффало раскритиковал Маска / Скриншот сообщения
Скандальные твиты Илона Маска: коротко о главном
- Вечером 3 октября появился ряд провокационных твитов Илона Маска. Он заявил, что Крыму нужно отдать России и достичь мира: "Провести еще раз референдум на временно оккупированных Россией украинских территориях" и "отдать России Крым".
- В комментариях Маску посоветовали учить историю. За первые 30 минут сбора Приюты на учебник по истории Украины для Илона Маска задонатили миллион гривен, а менее чем за сутки – 2,7 миллиона гривен. Средства передают на нужды ВСУ.
- На сообщения Маска отреагировал президент Литвы Гитанас Науседа. Он отметил: "Когда кто пытается украсть колеса Теслы, это не делает его владельцем".
- У президента Зеленского мгновенно отреагировали на "формулу мира" от Маска. Глава Офиса Президента Андрей Ермак призвал украинцев направить свою энергию не на это сообщение, а на донаты для ВСУ. Замглавы ОП Михаил Подоляк предложил свой вариант.
- Президент Украины Владимир Зеленский в твиттере создал опрос, где можно выбрать, какой Илон Маск вам нравится больше: поддерживающий Украину или поддерживающий Россию.
- Акции компаний Илона Маска резко обрушились на фоне возмутительных твитов об Украине.