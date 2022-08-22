Отметим, фильм с Павлом Алдошином в главной роли "Снайпер. Белый ворон" выйдет в кинотеатрах 24 августа в День Независимости Украины. А пока актер рассказал, что враг продолжает убивать украинцев, но мы сильнее его и обязательно победим, если будем бдительны.

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Павел Алдошин обратился к украинцам

"Поздравляю, мои люди, – начал он. – Подумал, что кровь и разрушенная техника вам так надоели, что вы забили мою ленту путешествиями по морям и отдыхам в горах. Хорошо. Жизнь продолжается, психика не железная, наверное, так должно быть".

Но главное, по словам актера, помнить, что "сейчас там, где не бахкает (Европа) уже начали готовиться к зиме, поэтому им и Украина уже надоела больше, чем вам новости с войны".

Поэтому важно, чтобы украинцам не было по*уй. Чтобы каждый украинец был (по крайней мере, сейчас) борцом, а не приспособленцем. Это важно,

– написал он.

Алдошин призвал не пренебрегать новостями о помощи или обмене пленными: "Распространяйте, присоединяйтесь. Пленные "Азовстали" все еще живы и нуждаются в голосе на весь мир. Не привыкайте к этому молчанию".

Колыбель безопасности актер назвал очень обманчивой, которая может каждую секунду оборваться, "если мы теряем бдительность".

Враг очень сильный, но мы сильнее. Он нам слово, мы ему десять,

– заверил актер.

Павел отметил, что сейчас у границы и на оккупированных территориях сосредоточено гораздо больше техники, чем 24 февраля: "Опасность не пройшла". "Да это уже агония. Украина победит", – продолжил он.

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Крым, Донбасс – это Украина

Как сообщил Павел, сейчас все, кто на фронте и готовится к ротации, верят, что Крым – это Украина. Донбасс – это Украина, что так было и так будет. "И мы найдем общий язык, тем более что земля и культура у нас едины", – уверен актер.

"Война это кровь, время и ресурсы. И пока эти составляющие не достигнут критической отметки, в войнах перераспределения мира и сфер влияния ничего не решится. Но в этом противостоянии у нас есть возможность занять высочайший пьедестал, поэтому лупим эту скалу, братья и сестры!" – подчеркнул Павел.

Нам бы выжить. Нам бы увидеть и показать детям. А все остальное — временное. Помните: Бодрость духа и бдительность. Помощь ВСУ, детям, немощным, больницам,

– обратился к украинцам Павел.

Он подытожил: "Мы сила, название которой звучит громко и далеко – Украинцы!"

На фото актер улыбается, потому что "юмор и светлая ирония – это наш солдатский двигатель к жизни". Павел на руках держит кота Барсика – "эмоционального донора" наших защитников.



Павел Алдошин на фронте / Фото с инстаграма актера