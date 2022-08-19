Сенцов ушел на войну сразу 24 февраля. Он уверен, что Украина точно победит, у нас очень сильная армия. По словам Олега, мы не победны.

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Олег Сенцов на войне: новое фото с передовой

Сегодня, 19 августа, Олег показал новое фото. Украинцы выразили поддержку в комментариях и пожелали скорейшей победы: "Нужно нам всем донатить на армию и медицинскую помощь на фронте, это наша помощь, тех, кто не воюет", "Спасибо к небу Защитникам нашим. Только уцелите, пожалуйста!", "Верните им сторицей их подарки. Берегите себя!"

Вот такими "подарками" засыпают нас утром оккупанты,

– отметил Сенцов.



​Олег Сенцов в Донецкой области / Фото с фейсбука военного и режиссера