Сенцов пішов на війну одразу 24 лютого. Він впевнений, що Україна точно переможе, у нас дуже сильна армія. За словами Олега, ми не переможні.
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Олег Сенцов на війні: нове фото з передової
Сьогодні, 19 серпня, Олег показав нове фото. Українці висловили підтримку у коментарях і побажали якнайшвидшої перемоги: "Треба нам всім донатити на армію та медицинську допомогу на фронті, це є наша допомога, тих хто не воює", "Дякую до неба Захисникам нашим. Тільки вцілійте, будь ласка!", "Поверніть їм сторицею їхні подарунки. Бережіть себе!".
Ось такими "подарунками" засипають нас зранку окупанти,
– зазначив Олег Сенцов.
Олег Сенцов на Донеччині / Фото з фейсбуку військового і режисера