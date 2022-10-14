У едва не потерявшего глаз на войне актера Виктора Стороженко родилась дочь

Украинский актер Виктор Стороженко, недавно чуть не потерявший глаз на войне, поделился радостным известием. Возлюбленная супруга Анастасия родила ему дочь.

За три дня до войны, когда актер узнал, что второй раз станет отцом, вывез свою семью в безопасное место. Поэтому второй ребенок появился на свет в Польше. У Стороженко есть еще сын, которому три годика.

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Виктор Стороженко стал отцом во второй раз

Счастливые супруги назвали девочку Кирой. Она родилась 14 октября в 1 час ночи весом 3 килограмма 675 граммов. По словам жены, схватки продолжались 29 часов.

Теперь я поняла, почему схватки продолжались 29 часов, чтобы твоя дочь родилась на День защитника Украины,

– написала жена в инстаграме.



У Виктора Стороженко родилась дочь / Скриншот со сторис актера

Как актер встретил войну

Сначала войны Виктор ощущал ярость. "Сначала вывез семью из страны. Потом еще где-то неделю побывал у друзей, в подвале. Думал все это время. Позвонил в военкомат, а они говорят: "Нет, с "белым билетом" не берем". Увидел, что знакомые актеры, с которыми пересекался в антрепризах, пошли в добровольческий батальон "Свобода". Написал, приехал, меня взяли. Начал тренироваться", – вспомнил Виктор, уже через неделю учений попавший в свой первый стрелковый бой.



Виктор Стороженко с женой / Фото из инстаграма актера

Режиссерский дебют

Известно также, что до войны Виктор планировал выпустить в свет свой режиссерский дебют спектакль "Косметика врага" по книге Амели Нотомб. Однако война изменила планы. А сразу после премьеры должен был пойти работать в IT.

На 25 февраля у меня был запланирован дебют в качестве режиссера. Должен был выпустить премьеру спектакля "Косметика врага" по книге Амели Нотомб. Декорации роскошные были, мы все хорошо сделали. История такова, что к тому времени я хотел уходить из профессии. Сразу после премьеры должен был нести документы в Fozzy Group и работать в IT,

– вспомнил он.

"Я неплохо программирую, а там были большие деньги, шикарные условия. И вот 24 февраля я просыпаюсь у себя на Нивках от взрывов", – дополнил актер.

Напомним, украинский актер Виктор Стороженко, отец которого африканец, оказался на войне 24 февраля, совершенно без военного опыта, ушел добровольцем в "Легион Свободы". Там Виктор получил опыт уличных боев в Северодонецке и 10 августа был ранен во время сверхтяжелой артиллерийской битвы в Зайцево. Недавно показал фото, как выглядит после операции.