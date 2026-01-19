От Хогвартса до отцовства: кто из звезд "Гарри Поттера" уже имеет семью
История о мальчике, который выжил, навсегда останется культовой. Да и актеры, сыгравшие в кинофраншизе, до сих пор остаются в тренде, что только усиливает любовь к "Гарри Поттеру".
Но с момента выхода первого фильма прошло уже более 20 лет. Актеры повзрослели и пошли собственными дорогами. Кто-то выбрал карьеру, кто-то – семью, а кому-то удалось объединить два. 24 Канал расскажет, кто из героев "Гарри Поттера" создал семью в реальной жизни.
Руперт Грин (Рон Уизли)
С 2011 года актер находится в отношениях с актрисой Джорджией Грум. Их первый ребенок – дочь – родилась в мае 2020 года. Девочку зовут Уэнсдей Джи Гринт, а в апреле 2025 года на свет появился малыш Голди Джи Гринт.
Тайно рожденный ребенок раскрыт. Представляем Голди Джи Гринт. Малыш 10/10 (пока что),
– написал счастливый отец под публикацией.
Джесси Кейв (Лаванда Браун)
Актриса находится в отношениях с комиком Алфи Брауном. Женщина стала многодетной матерью и воспитывает четверых детей.
Также напомним, что в марте 2025 года Джесси сообщила, что создала страницу на OnlyFans с контентом, ориентированным на фетиш волос. Месячная подписка на ее аккаунт стоит 6 долларов, а актриса планирует вести его в течение года для финансовой поддержки.
Девон Мюррей (Симус Финниган)
Вместе с партнершей Шеннон Квин воспитывают сына Купера Майкла, который родился в 2021 году.
Афшан Азад (Падма Патил)
С 2018 года состоит в браке с Набилом Кази. А в 2021 году родилась дочь, в 2024 – еще одна. От так, актриса воспитывает двоих детей.
Бонни Райт (Джини Уизли)
Британская актриса вышла замуж в 2022 году, а уже через год у семьи появился детский плач. Бонни родила мальчика.
Дэниел Рэдклифф (Гарри Поттер)
В 2020 году звезда мира магии и его партнерша Эрин Дарк поженились. В 2023 году у супругов родился сын. Некоторое время пара пыталась скрывать эту информацию от прессы, и однажды их сфотографировали папарацци во время прогулки с детской коляской.
Это здорово. Это безумно и напряженно, но он замечательный. и Эрин замечательная – это настоящая привилегия провести это время с ним. Мы прекрасно проводим время,
– делился эмоциями отцовства Рэдклиффа.
