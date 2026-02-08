В разных городах мира: каким актерам установили статуи

В мире кино есть несколько видов наград, которые важны для каждого актера: Оскар, звезда на Аллее славы в Голливуде и одна из самых редких форм признания – статуи. Оказалось, что многие известные люди имеют такое особое преимущество.

24 Канал расскажет и покажет, кому из актеров из мира кино установили статуи в разных городах мира.

Какие актеры имеют статуи?

Гарри Поттер (Дэниел Рэдклифф)

В 2020 году в Лондоне открыли бронзовый памятник Гарри Поттеру – главному герою серии книг писательницы Джоан Роулинг. За прототип взяли юного Дэниела.

Авторы в статуе воссоздали момент первого полета Гарри на метле в матче по квиддичу.

В Лондоне открыли памятник Гарри Поттеру / Фото Getty images

Интересно, что на площади Лестер есть также скульптуры мишки Паддингтона, мистера Бина, Багза Банни и Мэри Поппинс и других.

Брюс Ли

Бронзовая скульптура киноактеру и каскадеру расположена в городе Гонконг, Китай. Ее установили еще в 2005 году, в день 65-летия со дня рождения Брюса.

Скульптор создал памятник в позе перед ударом, как это было в фильме "Кулак ярости".

Скульптура Брюсу Ли / Фото из Википедии

Бриджит Джонс (Рене Зеллвегер)

Статую этой героине, которую также создали из образа Рене, разместили в Лондоне рядом с Гарри Поттером в ноябре 2025 года.

Зеллвегер назвала статую Бриджит Джонс "очаровательной", добавив: "Я думаю, что она намного милее меня".

Рене Зеллвегер рядом со статуей Бриджит Джонс / Фото Getty images

Мэрилин Монро

Самую известную в мире блондинку увековечили в камне. Статую сделали с легендарной сценой из фильма "Семь лет желания". Ее установили в 2011 году в Чикаго. Позже перевезли в Палм-Спрингс, а еще позже в Нью-Джерси.

Восьмиметровая скульптура, автором которой является Сьюард Джонсон, получила название "Мэрилин навсегда".

Памятник Мэрилин Монро / Фото Getty images

Арнольд Шварценеггер

Статуя Арнольда Шварценеггера, который демонстрирует мышцы в культовой позе во время конкурса "Мистер Олимпия", стоит возле дома Шварценеггера. Родина актера – Австрия. В одном из городков есть официальный и единственный музей в мире, который назван именем актера, а сам Арнольд лично поддерживает его.

Музей, как и статую, было открыто в 2011 году.

Памятник Арнольду Шварценегеру / Фото Getty images

На самом деле это еще далеко не весь список известных людей, которых изобразили в статуях. Более того, кое-кто сам себе открыл памятник.