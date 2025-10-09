Оба партнера являются актерами, но это не мешает им строить крепкие отношения, полны любви и взаимопонимания. В материале Кино 24 мы собрали подборку украинских актеров, которые женаты в реальной жизни.

Рекомендуем 4 самые яркие фильмы на реальных событиях, сюжет которых не укладывается в голове

Кто из украинских актеров являются супругами в реальной жизни?

Юлия Буйновская и Егор Козлов

Юлия Буйновская и Егор Козловский – это молодые украинские актеры, которые познакомились на кастинге в сериале. Они оба получили роли и получилось так, что съемочная площадка их сблизила.

Они поженились в сентябре 2022 года в свою вторую годовщину отношений. Свадьба была скромной, рядом с молодоженами были только близкие люди.

Юлия делилась, что в их паре бывают сложные моменты, но важно разговаривать, Потому что стресс, война и многие другие турбулентные моменты могут разрушить все чувства. Но пока пара выглядит счастливо и гармонично.

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк

Еще одна украинская актерская пара – это Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк. Сейчас карьера Екатерины стоит на паузе из-за ее состояния здоровья. Однако Валентин Томусяк недавно снялся в одном из самых новых украинских сериалов под названием "Врачи".

Актеры также познакомились на съемочной площадке. Их история любви пережила немало. Однако одним из важнейших моментов было то, что Валентин стал настоящей опорой для Екатерины в момент, когда она была на грани жизни и смерти. Сегодня пара, как никогда, крепкая и способна преодолевать любые препятствия в жизни.

Дарья Легейда-Сова и Дмитрий Сова

Еще одна актерская пара – это Дарья Легейда и Дмитрий Сова. Они познакомились в 2020 году на съемочной площадке, а поженились через год. Сначала полномасштабной войны Дмитрий стал на защиту Украины, а Дарья, несмотря на все испытания, помогает мужу и поддерживает его решение.

Также актриса занимается волонтерством и даже выражала желание присоединиться к ВСУ. Хотя пара видится сегодня редко, однако война только подсветила их крепкие чувства и способность любить друг друга даже на расстоянии.

Есть еще много других украинских актеров, которые являются яркими семьями, в частности: