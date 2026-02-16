И годы им не помеха: актеры, которые в этом году будут праздновать 60-й день рождения
- В 2026 году 60-й день рождения будут праздновать: Холли Берри, Сальма Хайек, Адам Сэндлер, Хелена Бонэм Картер и Дэвид Швиммер.
- Киллиан Мерфи, Бенедикт Камбербэтч и Райан Рейнольдс будут отмечать 50-летие.
Как оказалось, 2026 год очень богат на юбилеи среди звезд. Многим из известных людей исполняются круглые даты.
Поэтому, чтобы не пропустить важный день любимых актеров, 24 Канал расскажет кого и когда можно будет поздравить.
Актеры, которым исполнится 60 лет
Холли Берри
День рождения: 14 августа
- Стала первой афроамериканкой, которая получила Оскар за лучшую женскую роль в фильме Monster's Ball.
- В молодости ей диагностировали диабет первого типа.
- Была одной из ключевых участниц команды Людей Икс, которая могла управлять погодой. Ее называли Шторм. Холли сыграла в оригинальной трилогии, а в приквелах сыграла другая актриса.
Сальма Хайек
День рождения: 2 сентября
- В 23 года, когда переехала в США, совсем не знала английского. Но это не помешало ей пробиться в Голливуд.
- Стала первой мексиканкой, которую номинировали на Оскар за роль в фильме "Фрида".
- Имеет диагностированную дислексию – неврологическая особенность, которая вызывает трудности с чтением, письмом и тому подобное.
Адам Сэндлер
День рождения: 9 сентября
- Любит часто снимать в фильмах своих друзей.
- Любит приходить на серьезные мероприятия в будничной одежде.
- Считается одним из самых успешных актеров Netflix.
Хелена Бонэм Картер
День рождения: 26 мая
- Является потомком аристократической британской семьи.
- Ее называют "королевой готического шика" из-за стиля одежды.
- Часто играет эксцентричных персонажей.
А знали ли вы, что Хелена входит в список тех, у кого большая разница в возрасте с любимыми?
Дэвид Швиммер
День рождения: 2 ноября
- Мировую известность получил именно благодаря Россу в сериале "Друзья".
- Очень сильно отличается от своего героя, ведь в жизни он очень спокойный и сдержанный.
- Сегодня работает в сфере борьбы с сексуальными домогательствами и поддерживает соответствующие инициативы.
Кому из актеров исполнится 50 лет?
- Киллиан Мерфи будет праздновать юбилей 25 мая. Интересно, что актер принципиально живет в Ирландии и не хочет переезжать в Голливуд.
- Бенедикт Камбербэтч также выходит в список юбиляров. Актер будет праздновать день рождения 19 июля.
- Райан Рейнольдс, известный ролью Дэдпула, также в списке 50-летних. Актер будет отмечать этот день 23 октября.