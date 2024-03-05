В номинации “Лучший полнометражный документальный фильм” будет соревноваться украинская лента "20 дней в Мариуполе". Узнайте в материале Кино 24, кто из актеров претендует на звание в категории "Лучший актер" и что известно об этих знаменитостях.

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Актеры, которые поборются за Оскар-2024

Брэдли Купер

Знаменитый американский актер получил уже двенадцать номинаций на престижные кинопремии Оскар. Роль, которую он сыграл в собственной ленте "Маэстро", стала пятой из номинаций именно в категории "Лучший актер".

Брэдли Купер впервые появился на экране в 1999 году в фильме "Секс в большом городе".

Ленты с ним точно должен увидеть каждый. Вот список лучших:

2012 – "Мой парень – псих"

2014 – "Американский снайпер"

2018 – "Рождение звезды"

2021 – "Лакричная пицца"

2021 – "Аллея ужаса"

Колман Доминго

Свой дебют в кино актер сделал еще в далеком 1995 году. Среди его наиболее выдающихся работ: "Сельма", "Дворецкий" и "Линкольн".

В 2015 году он поразил зрителей выступлением в роли Виктора Стренда в сериале "Бойтесь ходячих мертвецов", который на тот момент стал культовым. А в 2024 году получил номинацию на престижную премию Оскар за свою работу в фильме "Растин".

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Пол Джаматти

Свою творческую карьеру Пол Джаматти начал в 1989 году, выступая на сцене театров. Первым фильмом, который принес признание Джамати, был "Части тела". Также он сыграл в таких лентах: "Шоу Трумэна", "Спасти рядового Райана" и "Переговорщик".

"Шоу Трумэна": смотрите онлайн трейлер фильма

В 2006 году его отметили номинацией на Оскар за исключительную мужскую роль второго плана в фильме "Нокдаун". А на этот раз он будет бороться за награду в номинации "Лучший актер" за свою работу в картине "Остатки".

"Остатки": смотрите онлайн трейлер фильма

Киллиан Мерфи

Киллиан Мерфи является одним из величайших ирландских актеров, прославившийся в Голливуде. Его знают преимущественно за роль Томаса Шелби в сериале "Острые козырьки". Хотя в течение своей карьеры он сыграл в ряде значимых фильмов XXI века.

Его талант, внешность и проницательный взгляд привлекли внимание ведущих режиссеров, таких как Кристофер Нолан и Дэнни Бойл.

Фильм "Оппенгеймер" стал еще одним произведением искусства с участием Мерфи, поэтому ему пророчат самые высокие шансы на победу на церемонии Оскар-2024.

"Оппенгеймер": смотрите онлайн трейлер фильма

Джеффри Райт

Большую популярность ему принесла роль Белиза в популярном сериале от HBO "Ангелы в Америке". Джеффри поражал зрителей как Жан-Мишель Баски в фильме "Баския", воплощал образ Феликса Лейтера в фильмах о Джеймсе Бонде: "Казино Рояль", "Квант милосердия" и "Не время умирать".

Также играл роль Нарцисса в сериале HBO "Подпольная империя" и исполнил персонажа Бити в фильмах "Голодные игры". Однако его номинацию на Оскар-2024 определила роль в фильме "Американское чтиво".

"Американское чтиво": смотрите онлайн трейлер фильма

Выбирайте своих фаворитов и приготовьтесь болеть за лучшего актера уже совсем скоро. Впереди ночь Оскара-2024, которая точно станет особенной!