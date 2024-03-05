У номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм" змагатиметься українська стрічка "20 днів у Маріуполі". Дізнайтесь у матеріалі Кіно 24, хто з акторів претендує на звання у категорії "Найкращий актор" та що відомо про цих знаменитостей.

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Актори, які позмагаються за Оскар-2024

Бредлі Купер

Знаменитий американський актор, режисер і продюсер отримав уже дванадцять номінацій на престижні кінопремії Оскар. Роль, яку він зіграв у власній стрічці "Маестро", стала п'ятою з номінацій саме у категорії "Найкращий актор".

Бредлі Купер вперше з'явився на екрані у 1999 році у фільмі "Секс у великому місті".

Стрічки з ним точно має побачити кожен. Ось список найкращих:

2012 – "Мій хлопець – псих"

2014 – "Американський снайпер"

2018 – "Народження зірки"

2021 – "Лакрична піца"

2021 – "Алея жаху"

Колман Домінго

Свій дебют у кіно актор зробив ще у далекому 1995 році. Серед його найбільш визначних робіт: "Сельма", "Дворецький" та "Лінкольн".

У 2015 році він вразив глядачів виступом у ролі Віктора Стренда у серіалі "Бійтеся ходячих мерців", який на той момент став культовим. А у 2024 році отримав номінацію на престижну премію Оскар за свою роботу у фільмі "Растін".

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Пол Джаматті

Свою творчу кар'єру Пол Джаматі розпочав у 1989 році, виступаючи на сцені театрів. Першим фільмом, який приніс визнання Джаматі, був "Частини тіла". Також він зіграв у таких стрічках: "Шоу Трумена", "Врятувати рядового Раяна" і "Перемовник".

"Шоу Трумена": дивіться онлайн трейлер фільму

У 2006 році його відзначили номінацією на Оскар за виняткову чоловічу роль другого плану у фільмі "Нокдаун". А цього разу він змагатиметься за нагороду в номінації "Найкращий актор" за свою роботу у картині "Залишенці".

"Залишенці": дивіться онлайн трейлер фільму

Кілліан Мерфі

Кілліан Мерфі є одним із найвидатніших ірландських акторів, що прославився у Голлівуді. Його знають переважно за роль Томаса Шелбі у серіалі "Гострі картузи". Хоча протягом своєї кар'єри він зіграв у низці значущих фільмів XXI століття.

Його талант, зовнішність та проникливий погляд привернули увагу провідних режисерів, таких як Крістофер Нолан і Денні Бойл.

Фільм "Оппенгеймер" став ще одним витвором мистецтва з участю Мерфі, тому йому пророкують найвищі шанси на перемогу на церемонії Оскар-2024.

"Оппенгеймер": дивіться онлайн трейлер фільму

Джеффрі Райт

Велику популярність йому принесла роль Беліза в популярному серіалі від HBO "Ангели в Америці". Джеффрі вражав глядачів як Жан-Мішель Баскі у фільмі "Баскія", втілював образ Фелікса Лейтера у стрічках про Джеймса Бонда: "Казино Рояль", "Квант милосердя" і "Не час помирати".

Також грав роль Нарциса у серіалі HBO "Підпільна імперія" і виконав персонажа Біті у фільмах "Голодні ігри". Проте його номінацію на Оскар-2024 визначила роль у фільмі "Американське чтиво".

"Американське чтиво": дивіться онлайн трейлер фільму

Обирайте своїх фаворитів та приготуйтесь вболівати на найкращого актора уже зовсім скоро. Попереду ніч Оскара-2024, яка точно стане особливою!