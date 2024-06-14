Многие украинские актеры и режиссеры также сделали этот шаг. В материале от Кино 24 вы узнаете имена тех, кто с первых дней после 24 февраля решился на такое решение, проявив необычайное мужество и патриотизм.

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Андрей Луценко

Андрей Луценко воевал в АТО с 2014 по 2017 год. После демобилизации он вместе с женой переехал в Мариуполь, где продолжил свою актерскую карьеру, выступая в местном театре. Однако в 2022 году их квартиру и театр было уничтожено российскими ракетами, что нанесло тяжелый удар по их жизни и творчеству.

С началом полномасштабного вторжения Андрей Луценко не остался в стороне. Он с первых дней присоединился к пограничным войскам ВСУ, проявив мужество и преданность своей Родине.

Павел Алдошин

Актер фильма "Снайпер. Белый ворон" Павел Алдошин также с началом полномасштабного вторжения сменил костюм со съемочной площадки на настоящую военную форму.

Он поделился, что навыки, которые он получил во время подготовки к роли в фильме, теперь спасают ему жизнь на фронте. Это включает поведение в бою, оказание первой медицинской помощи, правила обращения с оружием и другие военные умения. Алдошин подчеркнул, что эти знания и подготовка стали неоценимыми в условиях реальных боевых действий, помогая ему эффективно действовать и выживать на поле боя.

Виктор Стороженко

На 25 февраля 2022 года Виктор планировал свой дебют как режиссер со спектаклем "Косметика врага", по мотивам книги Амели Нотомб. Однако полномасштабное вторжение существенно изменило его планы.

И хотя военкомат отказал актеру из-за "белого билета", Виктор Стороженко все равно вступил в добровольческий батальон "Свобода".

Среди актеров и режиссеров, которые также стали на защиту Украины с первых дней большой войны такие кинодеятели:

Александр Печерица

Ахтем Сеитаблаев

Алексей Тритенко

Гарик Бирча

Андрей Фединчик

Владимир Ращук

Сергей Филимонов

Руслан Пахоми

Олег Сенцов и другие.

Это люди, которые как никто другой проявили свою гражданскую позицию. Они отказались от сцены, съемочных площадок и своей карьеры, чтобы стать на защиту своих семей, украинцев и нашей независимости.