Багато українських акторів та режисерів також зробили цей крок. У матеріалі від Кіно 24 ви дізнаєтесь імена тих, хто з перших днів після 24 лютого наважився на таке рішення, проявивши надзвичайну мужність і патріотизм.
Рекомендуємо 3 сильні романтичні фільми про кохання на відстані
Андрій Луценко
Андрій Луценко воював в АТО з 2014 по 2017 рік. Після демобілізації він разом із дружиною переїхав до Маріуполя, де продовжив свою акторську кар'єру, виступаючи у місцевому театрі. Проте у 2022 році їхню квартиру та театр було знищено російськими ракетами, що завдало важкого удару по їхньому життю та творчості.
З початком повномасштабного вторгнення Андрій Луценко не залишився осторонь. Він з перших днів приєднався до прикордонних військ ЗСУ, виявивши мужність і відданість своїй Батьківщині.
Павло Алдошин
Актор фільму "Снайпер. Білий ворон" Павло Алдошин також з початком повномасштабного вторгнення змінив костюм зі знімального майданчика на справжню військову форму.
Він поділився, що навички, які він здобув під час підготовки до ролі у фільмі, тепер рятують йому життя на фронті. Це включає поведінку в бою, надання першої медичної допомоги, правила поводження зі зброєю та інші військові вміння. Алдошин підкреслив, що ці знання та підготовка стали неоціненними в умовах реальних бойових дій, допомагаючи йому ефективно діяти та виживати на полі бою.
Віктор Стороженко
На 25 лютого 2022 року Віктор планував свій дебют як режисер з виставою "Косметика ворога", за мотивами книги Амелі Нотомб. Проте повномасштабне вторгнення суттєво змінило його плани.
І хоча військкомат відмовив актору через "білий квиток", Віктор Стороженко все одно вступив до добровольчого батальйону "Свобода".
Серед акторів та режисерів, які також стали на захист України з перших днів великої війни такі кінодіячі:
- Олександр Печериця
- Ахтем Сеітаблаєв
- Олексій Тритенко
- Гарік Бірча
- Андрій Федінчик
- Володимир Ращук
- Сергій Філімонов
- Руслан Пахомі
- Олег Сенцов та інші.
Це люди, які як ніхто інші виявили свою громадянську позицію. Вони відмовились від сцени, знімальних майданчиків і своєї кар'єри, аби стати на захист своїх родин, українців та нашої незалежності.