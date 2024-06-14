Багато українських акторів та режисерів також зробили цей крок. У матеріалі від Кіно 24 ви дізнаєтесь імена тих, хто з перших днів після 24 лютого наважився на таке рішення, проявивши надзвичайну мужність і патріотизм.

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Андрій Луценко

Андрій Луценко воював в АТО з 2014 по 2017 рік. Після демобілізації він разом із дружиною переїхав до Маріуполя, де продовжив свою акторську кар'єру, виступаючи у місцевому театрі. Проте у 2022 році їхню квартиру та театр було знищено російськими ракетами, що завдало важкого удару по їхньому життю та творчості.

З початком повномасштабного вторгнення Андрій Луценко не залишився осторонь. Він з перших днів приєднався до прикордонних військ ЗСУ, виявивши мужність і відданість своїй Батьківщині.

Павло Алдошин

Актор фільму "Снайпер. Білий ворон" Павло Алдошин також з початком повномасштабного вторгнення змінив костюм зі знімального майданчика на справжню військову форму.

Він поділився, що навички, які він здобув під час підготовки до ролі у фільмі, тепер рятують йому життя на фронті. Це включає поведінку в бою, надання першої медичної допомоги, правила поводження зі зброєю та інші військові вміння. Алдошин підкреслив, що ці знання та підготовка стали неоціненними в умовах реальних бойових дій, допомагаючи йому ефективно діяти та виживати на полі бою.

Віктор Стороженко

На 25 лютого 2022 року Віктор планував свій дебют як режисер з виставою "Косметика ворога", за мотивами книги Амелі Нотомб. Проте повномасштабне вторгнення суттєво змінило його плани.

І хоча військкомат відмовив актору через "білий квиток", Віктор Стороженко все одно вступив до добровольчого батальйону "Свобода".

Серед акторів та режисерів, які також стали на захист України з перших днів великої війни такі кінодіячі:

Олександр Печериця

Ахтем Сеітаблаєв

Олексій Тритенко

Гарік Бірча

Андрій Федінчик

Володимир Ращук

Сергій Філімонов

Руслан Пахомі

Олег Сенцов та інші.

Це люди, які як ніхто інші виявили свою громадянську позицію. Вони відмовились від сцени, знімальних майданчиків і своєї кар'єри, аби стати на захист своїх родин, українців та нашої незалежності.