Они отложили свои карьерные амбиции на второй план, чтобы служить Украине с оружием в руках. В материале 24 Канала рассказываем, кто из украинских актеров и режиссеров присоединился к армии в 2025 году.

Смотрите также 3 актеры с инвалидностью, которые сумели достичь огромного успеха и прославиться

Кто из украинских актеров и режиссеров пошел служить в 2025 году?

Виталий Теплюк

Украинский актер Виталий Теплюк является одним из тех, кого мобилизовали в 2025 году. Это произошло 26 октября – об этом актер сообщил в своих соцсетях. Он признался, что это был день, который изменил его жизненный путь, впрочем он готов двигаться дальше с добром в душе. Других подробностей о мобилизации Виталий не раскрыл, только попросил поддержать его маму.

Украинские зрители могут знать Виталия Теплюка по ролям в таких лентах, как "Слуга народа", "Клятва врача", "Звонари" и других.

Евгений Ламах

В сентябре 2025 года стало известно, что в ряды Вооруженных Сил мобилизовался украинский актер Евгений Ламах. Зрители знают его как звезду фильмов "Черкассы", "Мирный-21", "Круты 1918" и других. Ранее актер часто играл роли военных, а теперь ему придется не играть, а действительно проживать все то, что раньше происходило только на съемочной площадке.

Мобилизация была его сознательным, самостоятельным решением, и, как отмечает актер, родные отнеслись с пониманием и поддержали его.

Наступает время, когда появляется больше мыслей об этом всем. Ты понимаешь, что это твоя страна: ты в ней родился, вырос. Здесь все твои. И хочется жить в этой стране в дальнейшем. Хочется, чтобы в этой стране жили мои дети. Но для этого нужна прежде всего безопасность,

– комментировал Евгений Ламах.

Алексей Воротников

В июне 2025 года стало известно, что украинский актер Алексей Воротников мобилизуется в ряды Вооруженных Сил Украины. Он сыграл в сериалах "Сага", "Чужие грехи" и других.

32-летний актер сам сообщил о своем присоединении к армии в своем инстаграме. Других подробностей он не разглашал. Однако сейчас в шапке профиля Алексея пишет, что он является солдатом 429 отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС".

Тарас Ткаченко

Также в 2025 году стало известно, что украинский режиссер Тарас Ткаченко мобилизовался в ряды ВСУ. Правда, он присоединился к войску еще в 2022 году. С начала полномасштабной войны в Украине режиссер помогал иностранным журналистам освещать правду о российском вторжении. Сейчас Тарас Ткаченко является частью медийного центра сухопутных войск, создавая медиаконтент для социальных сетей и телеканалов.

Действительно, большое число украинских кинематографистов поставило на паузу свою карьеру и обычную жизнь, чтобы помочь Украине получить быструю и уверенную победу над оккупантом. Многие украинские актеры, к сожалению, погибли на войне. По ссылке можно узнать, кто из украинских звезд отдал свою жизнь за независимость Украины.