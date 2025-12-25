Главное, чтобы рядом были близкие, – актеры сериала "Семья по воскресеньям" о Рождестве и магии праздника
- Актеры сериала "Семья по воскресеньям" поделились своим видением Рождества, подчеркивая важность семейного тепла и любимых традиций.
- Александр Рудинский проводит Рождество с семьей, Анастасия Иванюк любит вишлисты, а Евгений Лесничий ценит неожиданности и неформальные празднования.
Сегодня вся Украина празднует Рождество – очень важный праздник, пронизанный теплом, уютом и любовью. Актеры сериала "Семья по воскресеньям", который выходит на Новом канале, очень ценят праздничный период. Ведь в перерывах между съемками они мечтают о семейном тепле, ожидании чуда и магии, которую хочется беречь из года в год.
В эксклюзивных комментариях для 24 Канала актеры поделились, каким для них является Рождество на самом деле. Кто любит быть с семьей, а для кого важно не превращать праздник в обязанность. Они рассказали о любимых традициях и то, какие подарки любят дарить и получать.
Александр Рудинский
Саша Рудинский признался, что уже спланировал празднование Рождества. Он проведет зимние праздники вместе с семьей, как и обычно.
Это такая традиция – быть вместе каждый год, без исключений,
– поделился актер.
Александр Рудинский / Фото Нового канала
Относительно подарков и сюрпризов в семье Александра – здесь бывает по-разному. Иногда жена заранее говорит пожелания, а иногда Саша делает сюрпризы. В этом году он придумал подарок сам.
Сын Рудинского ежегодно пишет письмо к Святому Николаю накануне 6 декабря.
"И подарки под елкой он ждет не только на Рождество, но и на Николайчика. Вот, например, сейчас, когда пишется этот комментарий, Святой Николай как раз ездил покупать малому рождественские подарки", – рассказал Александр Рудинский.
Анастасия Иванюк
Актриса рассказала, что любит формат вишлистов, ведь ей важно, чтобы подарок был тот, который она хотела. Так же и сама Анастасия любит дарить людям именно то, что они хотят получить.
Но, конечно, когда к подарку с вишлиста добавляют что-то от себя – маленькую деталь, сюрприз, что-то неожиданное, то это всегда невероятно радует. Тогда происходит та самая магия подарков!
– призналась актриса.
Анастасия Иванюк / Фото Нового канала
Настя Иванюк добавила, что из-за работы в этом году не успела спланировать празднование Нового года. Поэтому сейчас она еще в поисках идеального варианта вместе с любимым, Дмитрием Соловьевым.
"Но вполне возможно, что встретим Новый год просто дома. Тихо, спокойно, по-домашнему... Знаете, как пенсионеры (смеется, – 24 Канал)", - шутит звезда сериала.
Евгений Лесничий
Актер рассказал, что у него нет четких рождественских традиций. Скорее есть принцип – не превращать праздник в обязанность.
Хочется, чтобы Рождество было настоящим и живым, а не по списку. Если рядом есть родные и близкие люди – этого уже достаточно,
– с улыбкой говорит Лесничий.
Евгений Лесничий / Фото Нового канала
Женя является сторонником мнения, что подарок должен быть сюрпризом – даже если была определенная договоренность. И неважно размер или цена подарка, главное, чтобы под елкой было что-то неожиданное. Для актера это действенный лайфхак: дарить не вещь, а тепло и внимание.
"Это может быть мелочь, но с мыслью о человеке. Я не очень верю в вишлисты. Да, это удобно, согласен. Но в этом исчезает суть Санты, исчезает какая-то такая детская магия. Когда ты реально думаешь о человеке и хочешь его удивить, праздник ощущается совсем иначе. Если подарок превращается в формат "ты мне, а я тебе", в этом тоже исчезает магия. Всегда стоит организовывать хотя бы немного праздника, иначе исчезает смысл Рождества и Нового года", – поделился актер.