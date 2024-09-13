Актеры "Венздей" в гриме и без: как выглядят звезды сериала в реальной жизни
Американский комедийный телесериал в жанре ужасов, основанный на персонаже Венздей Аддамс из культовой семьи Аддамс, стал настоящим хитом и одним из самых популярных сериалов своего времени. Этот проект поражает зрителей своей атмосферой, где жуткие образы переплетаются с тонким юмором, а музыкальное сопровождение добавляет напряжения каждой сцене.
Невероятная игра актеров, их выразительные персонажи и интересный сюжет сделали сериал культовым. В материале Кино 24 вы можете увидеть, как выглядят актеры сериала в своих ролях и в реальной жизни, сравнивая их образы на экране с повседневным стилем.
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Дженна Ортега – Венздей Аддамс
Дженна Ортега в сериале "Венздей" / Коллаж Кино 24
Гвендолин Кристи – Ларисса Уимс
Гвендолин Кристи в сериале "Венздей" / Коллаж Кино 24
Рики Линдгоум – Валери Кинботт Валери Кинботт
Рики Линдгоум в сериале "Венздей" / Коллаж Кино 24
Кристина Риччи – Мэрилин Торнгилл
Кристина Риччи в сериале "Венздей" / Коллаж Кино 24
Эмма Майерс – Энид Синклер
Эмма Майерс в сериале "Венздей" / Коллаж Кино 24
Вдохновляйтесь фотосравнениями актеров, которые воплотили на экране любимых персонажей сериала, и откройте для себя, как они выглядят в реальной жизни. Посмотрите знакомые эпизоды жуткого сериала с новым взглядом, восхищаясь не только актерским мастерством, но и уникальными образами, создающих неповторимую атмосферу этой истории.