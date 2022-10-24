Ада Роговцева – одна из тех украинских звезд, которые борются за Украину – независимую и суверенную. В свои 85 лет актриса волонтерит и не перестает верить в нашу победу.

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Ада Роговцева о работе в бомбоубежище

Поздравьте меня. Я сегодня работала в бомбоубежище. Писали передачу о Сковороде. Люди, работники украинского радио, работают там круглосуточно. И часто из бомбоубежища. Я счастлива, что работала над таким материалом и такими людьми. Мы победим. И в холоде, и в голоде. И в бомбоубежищах,

– рассказала Роговцева.

Ада Роговцева о работе в укрытии: смотрите видео онлайн

Недавно украинская актриса театра и кино Ада Роговцева поздравила украинцев с праздниками. Она поделилась, что горда жить среди несгибаемых, любящих и настоящих людей в Украине.