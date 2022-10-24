Ада Роговцева – одна з тих українських зірок, які палко борються за Україну – незалежну і суверенну. У свої 85 років актриса волонтерить та не припиняє вірити у нашу перемогу.

Вас може зацікавити "Яким щастям було обійняти його": Ада Роговцева показала щемливе фото з Діановим

Ада Роговцева про роботу в бомбосховищі

Поздоровте мене. Я сьогодні працювала у бомбосховищі. Писали передачу про Сковороду. Люди, працівники українського радіо працюють там цілодобово. І часто із бомбосховища. Я щаслива, що працювала над таким матеріалом і з такими людьми. Ми переможемо. І в холоді, і в голоді. І у бомбосховищах,

– розповіла Роговцева.

Ада Роговцева про роботу в укритті: дивіться відео онлайн

Нещодавно українська актриса театру та кіно Ада Роговцева привітала українців зі святами. Вона поділилася, що горда жити серед незламних, люблячих та справжніх людей в Україні.