Долгое время я не могла плакать, – интервью с Антониной Хижняк о мини-сериале "Я – Надія"

В годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, 24 февраля, состоится премьера четырехсерийной военной драмы "Я – Надія". Сериал расскажет об отчаянных медиках экстренной помощи. Одну из главных ролей сыграла звезда "Поймать Кайдаша" Антонина Хижняк. О совместной работе с Ириной Мак, ее героине и жутких съемках в Ирпене – читайте в интервью актрисы с 24 Каналом.

В разговоре о работе над первым сериалом в Украине, который сняли во время полномасштабного вторжения, Антонина Хижняк прокомментировала важность этого проекта. По ее словам, "Я – Надія" поможет зрителям пережить эмоции и выплеснуть их.

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"Я – Надія" – это история о работниках скорой помощи, которые, несмотря на страх и усталость, несмотря на обстрелы и бомбардировки во время войны, мужественно спасают жизнь людей. На идею сериала авторов Артема Кобзана и Андрея Виштака вдохновила история 22-летней фельдшера Анны Андрющенко, которая в первые месяцы войны работала в харьковском Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Имея возможность эвакуироваться, девушка не покинула родной город, гражданских и военных, которые оказались в самом аду боевых действий и нуждались в экстренной медицинской помощи.

Сообщается, что сериал снят в рекордные сроки. С начала появления идеи до премьеры прошло 5,5 месяца, ленту сняли за 22 смены. В сериале были привлечены медики скорой помощи, консультировавшие актеров и творческую команду проекта. В Харькове и на деоккупированных территориях Киевской области для безопасности съемочной группы на площадке присутствовали представители МВД.

Самая масштабная сцена по спасению людей после прилета была снята в доме с автографом Бэнкси в Ирпене. Во всех сценах, которые снимали возле разрушенных зданий, участвовали спасатели, работники Ирпенского ГСЧС.

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Интервью с Антониной Хижняк о сериале "Я – Надія"

Как начинает день Антонина Хижняк

Приветствую вас! Где вы сейчас и как себя чувствуете?

Я там, где и была все это время. Живу под Киевом, в городе Украинка. С 24 февраля никуда не выезжала. Сейчас в ожидании каких-то положительных перемен, новостей с фронта. Я, как и все украинцы, начинаю утро с того, что мониторю новости: как там наши ребята, что им нужно, стараюсь помогать тем, чем могу.

Также готовлюсь к премьере сериала "Я – Надія" для канала "2+2", хочется, чтобы таких проектов было больше. Съемки очень помогают быть в тонусе и позволяют финансово продержаться самим и донатить ребятам на передовой. В общем, все актеры сейчас в ожидании нового времени года, потому что обычно весной запускается кинопроизводство.

Как началась история с проектом "Я – Надія"

Вы упомянули о 4-серийной драме "Я – Надія", в которой сыграли одну из главных ролей. Как началась ваша история с этим проектом?

Осенью кастинг-директор Орина Петрова послала мне самопробы, я просмотрела материал и записала видео. После этого меня пригласили на парные пробы с претендентками на главную героиню. Если я не ошибаюсь, на мою роль был самый большой кастинг. Меня утвердили почти сразу.

Расскажите о своем персонаже. Кто стал прототипом вашей героини?

Моя героиня – Елена, ей около 30 лет, у нее есть очаровательный сын Дима и муж-военный. В 2014 году им пришлось бежать из Снежного (Донецкая область) в Харьков, где их снова догоняет война. Они прекрасно отдают себе отчет, кто враг. С начала полномасштабного вторжения Елена идет волонтером в скорую, ее ставят напарницей к главной героини – Надежде (играет актриса Вероника Дюпина, – 24 Канал).

У Елены большое желание, знания, но практики и прямого контакта с пострадавшими у нее не было. Поэтому сначала во время вызовов она может чего-то не знать или забыть – это раздражает Надежду. Но в конце концов, во время работы они становятся более близкими и понимают, что вместе им легче справиться с ужасами войны.

У моей героини прототипа не было. Это собирательный образ медиков, медиков-волонтеров, которые во время войны спасают жизни. А вот у Надежды прототип есть – это 22-летняя фельдшер из Харькова Анна Андрющенко, которая в феврале 2022 отказалась выезжать из города из-за собственного убеждения, что ее главная обязанность быть на службе и помогать людям.



Антонина Хижняк на съемках сериала "Я – Надія" / Фото телеканала 2+2

Во время съемок вы знакомились с Аней?

Да, она приезжала к нам на площадку. Мы буквально облепили ее и вслушались в каждое слово. Она рассказывала свою историю, ситуации с вызовов, которые, кстати, есть в нашем сценарии. У нас не было цели снимать документальный проект, потому что это художественный фильм, но некоторые ситуации изображены в сериале достаточно правдоподобно. Нам было важно услышать именно ее версию событий. Сейчас эта встреча вызывает у меня только теплые воспоминания, потому что Аня в жизни очень нежная, спокойная, теплая девушка, хотя прошла настоящий ад. По ощущениям это, как увидеть в реальной жизни Мону Лизу.

Как это снова быть на съемочной площадке с Ириной Мак

Вместе в сериале вы играете с Ириной Мак, вашей экранной свекровью (по сериалу "Поймать Кайдаша"). Как вам снова играть вместе, но в других амплуа?

Я была очень рада встретить Ирину. Она моя любовь! Это было чудо и счастье, что мы спустя три года после Кайдаша снова увиделись на съемках, но уже в совсем других ролях. Она играет маму главной героини и водителя "скорой". И хотя мы нечасто пересекались в кадре, Ирина – родной для меня человек на съемочной площадке.

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Где снимали сериал "Я – Надія" во время войны

Съемки проходили в Киеве, Харькове и Ирпене. Как это – снимать под постоянными обстрелами, в условиях отключений света? Расскажите о новом опыте работы.

В Харькове снимали только заявительные планы города, в частности, Салтовки. Основные съемки с актерами проходили в Киеве и области.

Съемки во время войны – это уникальный опыт для всех. Куча ограничений, комендантский час, проблемы со связью и постоянный риск. Мы выходили на смену даже не зная, что нас ожидает в этот день.

Я помню, у нас была смена в Ирпене, нужно было приехать на площадку в 6 или 7 утра. Я ехала из дома, это в 70 километрах от места съемки, поэтому выезжала около 5. Когда уже подъезжала к Ирпеню, мне начали поступать от всех сообщения: "Боже, у вас в Украине что-то случилось, куда-то прилетело!". А я даже не знала об этом, потому что с самого утра без связи была на другом конце области.



Кадр со съемок в Ирпене / Фото предоставлено 24 канала

Я не знаю, как это произошло, но в особо тяжелые дни, когда были прилеты в Киеве, мы работали за городом. Во время съемок в столичной больнице скорой тревог практически не было. Конечно, мы соблюдали все правила безопасности, но в условиях войны это все равно лотерея. Вот так создается искусство во время войны.

Какая локация поразила больше всего?

В Ирпене мы снимали сцену спасения раненого в аварийном доме, разбомбленном оккупантами. Это была реальная квартира, где в шкафу висела женская одежда, на столе стоял чайник, какие-то вещи… Все такое обгоревшее, окон нет. Страшно понимать, что это не декорации, не построенный павильон, это реально чья-то квартира, где люди жили, завтракали, радовались...

И я помню, какая ужасная там стояла вонь. Потом нам сказали, что этот запах от холодильников, в которых начали гнить продукты. Из-за того, что это аварийный дом, понятно, что никто туда не заходил и ничего не чинил. Этот день я помню ярче всего, это было тяжело. После смены я приехала домой, а света нет – поднялась пешком на 16 этаж, вся в пыли, гриме, помыться не могу, потому что ни света, ни тепла нет. Но после всего увиденного на съемках думала только об одном: "Хорошо, что у меня хоть такая квартира есть, а кто-то потерял все…".



Кадр со съемок сериала "Я – Надія​" / Фото телеканала "2+2"

"Я – Надія​" – это первый сериал, который снимается с начала войны. И это первое художественное осмысление страшных событий в феврале и марте 2022 года. Прокомментируйте важность создания военной драмы именно сейчас.

Во-первых, сейчас множество исключительных историй об обычных людях, которые делают необычное ради страны, и я очень надеюсь, что все это будет документировано. Я хочу, чтобы наш сериал дошел до зрительских сердец. Я на себе чувствую, что из-за войны мы не разрешаем давать волю эмоциям, часто заталкиваем их далеко-далеко, чтобы просто не чувствовать, но рано или поздно можно сорваться из-за пустяка.

Скажу честно, очень долгое время я не могла дать волю слезам, и когда мне на съемках нужно было заплакать, я боялась этого, потому что думала, если начну, то просто не смогу успокоиться. Было несколько тяжелых сцен, когда нужно было дать эмоции, а я понимала, что привычные крючки меня уже не цепляют.

Порог восприятия боли снизился. Сама жизнь заставляла быть выносливой, не расклеиваться, сохранять силу духа. И в момент, когда мне в кадре нужно было быть слабой, я чувствовала, что сложно и страшно себе это позволить. Фильмы и музыка позволяют людям выплакаться, чтобы стало легче, или наоборот – дают силы бороться дальше. Надеюсь, что "Я – Надія" также поможет зрителям пережить эмоции и выплеснуть их.

Несмотря на все трудности и новую реальность – что вас сейчас больше всего успокаивает? Что отвлекает от новостей?

Встречи с родными и друзьями. Это тот фундамент, который держит меня. Мне важно быть среди своих людей, единомышленников. Они все здесь, слава Богу, живы. В конце концов возвращаюсь к тому, что люди – это самое ценное, что у нас есть. Наши люди – величайшее сокровище.



Съемки сериала "Я – Надія​" / Фото телеканала "2+2"