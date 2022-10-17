Как известно, это первое публичное появление дочери через два года. Как сейчас выглядит 26-летняя Руби Гест и перед каким трудом предстала в жизни – читайте дальше.

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Трансгендерная дочь Джейми Ли Кертис появилась на публике впервые за два года

Руби Гест вместе с матерью и сестрой Энни Гест в Лос-Анджелесе посетили премьеру горора "Хэллоуин. Конец", в котором Джейми Ли Кертис сыграла роль Лори Строуд.

"Хэллоуин. Конец" рассказывает завершение истории о недостойном маньяке Майкле Майерсе из Лори Строуд.

Для светского заката Руби выбрала длинное платье серебристого цвета, свой образ дополнила черным пиджаком. Ее сестра Энн надела обжатые наряды черного цвета, а мать предстала в роскошном красном платье.

Руби (слева) и Энни (справа) с матерью Джейми Ли Кертис / Фото Associated Press

Говоря о своей карьере королевы крика и фильме "Хэллоуин. Конец" в интервью испанскому изданию Cadena SER, 63-летняя актриса рассказала, что эмоции, которые она демонстрирует в своих фильмах, исходят из настоящего источника страха. Кертис описала себя как "невероятно эмоциональную" и сказала, что достигла столь большого успеха в жанре ужасов, потому что ее реакции "реальны". Она объяснила, что ее чувствительность позволяет ей обращаться к реальным проблемам и опасностям, с которыми сегодня сталкивается наше общество.

"Есть реальные угрозы, — сказала она 10 октября в разговоре с изданием. – У меня трансгендерная дочь. Есть угрозы ее жизни, просто ее существованию как человеку. Есть люди, которые хотят его уничтожить и таких, как она".

Смена пола сына Томаса: коротко о главном

26-летняя дочь Кертис Руби Гест публично объявила об изменении пола в 2020 году.

Джейми Ли Кертис призналась, что благодаря таким изменениям дочери она осознала, что пол нельзя зафиксировать. А вся жизнь полна постоянными метаморфозами.

В 2021 году Руби сыграла свадьбу со своей партнершей Кинтией. Церемонию женитьбы вела звездная мамочка.



Джейми Ли Кертис с сыном Томасом к смене статьи / Фото Getty Images

У актрисы Джейми Ли Кертис и ее мужа Кристофера Геста есть двое детей, которые являются приемными. Супруги усыновили детей, еще когда они были младенцами. Руби – младшая дочь, она разрабатывает компьютерные игры. Старшая, 36-летняя дочь Анна, которая работает танцовщицей, уже замужем.

Важно. Джейми Ли Кертис солидарна с украинским народом. Недавно она отреагировала на ужасные обстрелы ТЦ в Киеве, а Путина назвала голодным деспотом.