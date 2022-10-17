Як відомо, це перша публічна поява доньки за два роки. Як зараз виглядає 26-річна Рубі Гест і перед якими труднощами постала в житті – читайте далі.

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Трансгендерна донька Джеймі Лі Кертіс з’явилась на публіці вперше за два роки

Рубі Гест разом з матір’ю та сестрою Енні Гест у Лос-Анджелесі відвідали прем’єру горору "Хелловін. Кінець", у якому Джеймі Лі Кертіс зіграла роль Лорі Строуд.

"Хеловін. Кінець" розповідає завершення історії про негідного маніяка Майкла Майерса з Лорі Строуд.

Для світського заходу Рубі обрала довгу сукню сріблястого кольору, свій образ доповнила чорним піджаком. Її сестра Енн одягнула обтисле вбрання чорного кольору, а мати постала у розкішному червоному платті.

Рубі (ліворуч) та Енні (праворуч) з матір’ю Джеймі Лі Кертіс / Фото Associated Press

Говорячи про свою кар'єру королеви крику і фільм "Хелловін. Кінець" в інтерв'ю іспанському виданню Cadena SER, 63-річна актриса розповіла, що емоції, які вона демонструє у своїх фільмах, виходять зі справжнього джерела страху. Кертіс описала себе як "неймовірно емоційну" і сказала, що досягла такого великого успіху в жанрі жахів, тому що її реакції "реальні". Вона пояснила, що її чутливість дозволяє їй звертатися до реальних проблем та небезпек, з якими сьогодні стикається наше суспільство.

"Є реальні загрози, — сказала вона 10 жовтня у розмові з виданням. – У мене трансгендерна дочка. Є загрози її життю, просто її існуванню як людині. Є люди, які хочуть її знищити й таких, як вона".

Зміна статі сина Томаса: коротко про головне

26-річна дочка Кертіс Рубі Гест публічно оголосила про зміну статі у 2020 році.

Джеймі Лі Кертіс зізналась, що завдяки таким змінам доньки вона усвідомила, що стать не можна зафіксувати. А все життя сповнене постійними метаморфозами.

У 2021 Рубі зіграла весілля зі своєю партнеркою Кінтією. Церемонію одруження вела зіркова матуся.



Джеймі Лі Кертіс з сином Томасом до зміни статті / Фото Getty Images

Акторка Джеймі Лі Кертіс та її чоловік Крістофер Гест мають двох дітей, які є прийомними. Подружжя всиновило діток, ще коли вони були немовлятами. Рубі – молодша донька, вона розробляє комп'ютерні ігри. Натомість старша, 36-річна донька Анна, яка працює танцівницею, вже заміжня.

Важливо. Джеймі Лі Кертіс солідарна з українським народом. Нещодавно вона відреагувала на жахливий обстріл ТЦ у Києві, а Путіна назвала голодним деспотом.