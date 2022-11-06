Звезда "Ничто не случается дважды" призналась, что принимала 17 таблеток в день, чтобы приглушить боль. Моментами, когда Екатерина чувствовала себя совершенно бессильной, впадала в отчаяние и депрессию.

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Екатерина Тишкевич рассказала о болезни, которой страдает более 8 лет

В интервью Алине Доротюк актриса Екатерина Тишкевич описала свой путь борьбы с непростой и неизлечимой болезнью. Она сказала, что врачи назвали диагноз, но все еще сомневаются, действительно ли это.

Диагноз звучит так: соматоморфная головная боль, функциональный кусок мозга. Биохимия в мозге нарушена. Причиной может быть нервное расстройство или родовая травма, из-за которой у меня при рождении стоял диагноз ДЦП. Тогда уже не было хорошо в мозгу. А потом еще и получила три сотрясения,

– поделилась она.

По словам Екатерины, тело в детском возрасте это компенсировало, но когда она начала взрослеть, то "все началось". "Главная боль возникла в 20 лет. Сейчас мне 28. 8 лет я уже страдаю этими головными болями. Это не просто мигрень, или какие-то приступы, это хроническая боль, которая начинается и может длиться месяцами, годами, пока я не начинаю глушить ее большим количеством таблеток и антидепрессантами.(...) Но они сильно токсичны, я набираю много веса, это мешает профессии", – призналась звезда.

Екатерина Тишкевич / Фото из инстаграма актрисы

Почему были мысли о самоубийстве

Екатерина рассказала о длительных депрессиях, периодах, когда не могла встать с постели, и когда думала, что лучше умереть, чем держаться за жизнь. Когда коллеги-актеры начали собирать средства на лечение за границей, то появилась еще одна надежда: "Или так, или кончать жизнь самоубийством".

Это было совершенно серьезно, потому что в таком состоянии – это не жизнь. Я вижу, как страдают мои родные, это Валик и мама, которая является невропатологией, но не может найти причину. Впоследствии мы приняли решение все же побороться за эту жизнь,

– вспоминает Тишкевич.

После этого звезда общалась с больницами Дании, Италии и другими. Однако, в частности в Данию, она могла поехать только в конце октября (острый пруд был в июле – 24 канал). Это не подходило ей, ведь лечение нужно было уже, и после многих обследований, капельниц, обезболиваний, нетрадиционного лечения, лечения у лучших врачей Украины, она уехала в Закарпатье. "Я была полностью разобрана. Хотелось немного выдохнуть. Я понимала, что я просто на дне. И дальше решение мы принимали с мамой. Я ей позвонила и сказала, что на грани, что не могу больше бороться, что нет сил", – вспомнила она.

Мама Екатерины приняла решение назначить ей препараты, не желающие назначать психиатр. "(...) К счастью, они работают. Сейчас я даже не 17 таблеток днем пью, а гораздо меньше – 9. Меня не болит голова уже где-то две недели, но я так и не решила свою проблему и услышала, что ее не разрешат и за границей", – сказала актриса.

После 4 месяцев хронической боли, Екатерина снова работает с психологом: "Мне сейчас действительно нужна эта поддержка". Звезда надеется, что "выйдет из этого", и родит детей с актером Валентином Томусяком.

Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк / Фото из инстаграма актрисы

Кто такая Екатерина Тишкевич: фильмография актрисы

Актриса родилась в 1994 году в семье медиков. Дебютировала в студенческие годы. Тогда Екатерина Тишкевич получила свою первую роль в театральном спектакле "В поисках радости", где сыграла отрицательного персонажа Алену.

Карьеру в кино начала с работы в проекте "Женский врач", где сыграла эпизодическую роль во втором сезоне. Кроме того, снялась в детективном сериале "Возвращение Мухтара" и в украинской версии американского сериала Emergency Room "Скорая помощь". В 2015 году Екатерина сыграла главную роль в сериале "Бессмертник", а в 2019 году в сериале "Ничто не случается дважды" Оксаны Байрак.