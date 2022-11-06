Зірка "Ніщо не трапляється двічі" зізналася, що приймала 17 таблеток на день, аби приглушити біль. Моментами, коли Катерина почувалася зовсім безсилою, впадала в розпач та депресію.

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Катерина Тишкевич розповіла про хворобу, на яку страждає більше ніж 8 років

В інтерв’ю Аліні Доротюк акторка Катерина Тишкевич описала свій шлях боротьби з непростою і невиліковною хворобою. Вона сказала, що лікарі назвали діагноз, але все ще сумніваються, чи це справді так.

Діагноз звучить так: соматоморфний головний біль, функціональний уламок мозку. Біохімія в мозку порушена. Причиною може бути нервовий розлад, або родова травма, через яку в мене при народженні стояв діагноз ДЦП. Тоді вже не було все добре в мозку. А потім ще й отримала три струси,

– поділилася вона.

За словами Катерини, тіло у дитячому віці це компенсувало, але коли вона почала дорослішати, то "все почалось". "Головний біль виник у 20 років. Зараз мені 28. 8 років я вже страждаю на ці головні болі. Це не просто мігрень, чи якісь напади, це хронічний біль, який починається і може тривати місяцями, роками, поки я не починаю глушити його великою кількістю пігулок і антидепресантами. (...) Але вони сильно токсичні, я набираю багато ваги, це заважає професії", – зізналася зірка.

Катерина Тишкевич / Фото з інстаграму акторки

Чому були думки про самогубство

Катерина розповіла про тривалі депресії, періоди, коли не могла встати з ліжка, і коли думала, що краще померти, аніж триматися за життя. Коли колеги-актори почали збирати кошти на лікування закордоном, то з’явилася ще одна надія: "Або так, або кінчати життя самогубством".

Це було абсолютно серйозно, тому що в такому стані – це не життя. Я бачу, як страждають мої рідні, це Валік і мама, яка є невропатологинею, але не може знайти причину. Згодом ми прийняли рішення все ж таки поборотися за це життя,

– згадує Тишкевич.

Після цього зірка комунікувала з лікарнями Данії, Італії та іншими. Проте, зокрема в Данію, вона могла поїхати лише наприкінці жовтня (гострий став був у липні, – 24 канал). Це не підходило їй, адже лікування потрібне було вже, і після багатьох обстежень, крапельниць, знеболень, нетрадиційного лікування, лікування у найкращих лікарів України, вона поїхала на Закарпаття. "Я була повністю розібрана. Хотілося трошки видихнути. Я розуміла, що я просто на дні. І далі рішення ми приймали з мамою. Я їй подзвонила і сказала, що на грані, що не можу більше боротися, що немає сил", – згадала вона.

Мама Катерини прийняла рішення призначити їй препарати, які не хоче призначати психіатр. "(...) На щастя, вони працюють. Зараз я навіть не 17 пігулок вдень п’ю, а набагато менше – 9. Мене не болить голова вже десь два тижні, але я так і не розв'язала свою проблему і почула, що її не розв’яжуть і закордоном", – сказала актриса.

Після 4 місяців хронічного болю, Катерина знову працює з психологом: "Мені зараз дійсно потрібна ця підтримка". Зірка має надію, що "вийде з цього", і народить дітей з актором Валентином Томусяком.

Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк / Фото з інстаграму актриси

Хто така Катерина Тишкевич: фільмографія актриси

Акторка народилася 1994 року у родині медиків. Дебютувала в студентські роки. Тоді Катерина Тишкевич отримала свою першу роль у театральній виставі "У пошуках радості", де зіграла негативного персонажа Оленку.

Кар’єру в кіно розпочала з роботи у проєкті "Жіночий лікар", де зіграла епізодичну роль у другому сезоні. Крім цього, знялася у детективному серіалі "Повернення Мухтара" і в українській версії американського серіалу Emergency Room "Швидка допомога". У 2015 році Катерина зіграла головну роль у серіалі "Безсмертник", а у 2019 році у серіалі "Ніщо не трапляється двічі" Оксани Байрак.