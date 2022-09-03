Актрисы и соучредитель CORE посетили Стебник, что неподалеку от Дрогобыча. В городе планируют обустроить 32 квартиры для тех, кто лишился дома из-за войны.

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За чей счет строят дома

Деньги для постройки общежитий в размере 100 тысяч гривен предоставила организация Core Response, которую основала Энн Ли вместе со звездой кино Шоном Пенном.

Напомним, недавно президент наградил известного актера орденом.

Поддержка миром Украины

На своем канале в телеграме глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил о визите знаменитостей и поблагодарил за поддержку нашего государства.

Спасибо. Это так важно осознавать, что в этой непростой борьбе на нашей стороне много людей.

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Карьера Веласкес и Фрай

Патрисия Веласкес начала свою карьеру в середине 90-х и сыграла в фильмах "Мумия", "Мумия возвращается" и "Охотники за разумом".

Ее коллега по цеху Солейл Мун Фрай, которая также посетила Львовщину, может быть известна зрителям по эпизодической роли в сериале "Друзья".

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