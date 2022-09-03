Акторки та співзасновниця CORE завітали у Стебник, що неподалік від Дрогобича. У місті планують облаштувати 32 квартири для тих, хто втратив домівки через війну.
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За чий кошт будують оселі
Гроші для побудови гуртожитків у розмірі 100 тисяч гривень надала організація Core Response, яку заснувавала Енн Лі разом з зіркою кіно Шоном Пенном.
Нагадаємо, нещодавно президент нагородив відомого актора орденом.
Підтримка світом України
На своєму каналі в телеграмі голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про візит знаменитостей та подякував за підтримку нашої держави.
Дякуємо. Це так важливо – усвідомлювати, що у цій непростій боротьбі на нашій стороні багато людей.
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Кар'єра Веласкес та Фрай
Патрісія Веласкес розпочала свою кар'єру у середині 90-их і зіграла у фільмах "Мумія", "Мумія повертається" та "Мисливці за розумом".
Її колега по цеху Солейл Мун Фрай, яка також навідалась на Львівщину, може бути відома глядачам за епізодичною роллю в серіалі "Друзі".
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