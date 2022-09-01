Ці фільми братимуть участь у додаткових конкурсних програмах. Зокрема "Люксембург, Люксимбург" змагатиметься у "Горизонтах", а "Валерія виходить заміж" у "Горизонтах Екстра", передає 24 канал.

До теми Зірка світового кіно Катрін Денев підтримала Україну на Венеційському кінофестивалі

На Венеційському кінофестивалі покажуть два українські фільми

Цього року міжнародне журі конкурсної програми очолила американська акторка Джуліана Мур. Вже відомо, що почесну нагороду "Золотий лев" вручать Катрін Денев, яка підтримала Україну та режисеру і сценаристу "Холодного розрахунку" Полу Шредеру.

"Люксембург, Люксембург"

"Люксембург, Люксембург" – це другий фільм українського режисера Антоніо Лукіча, відомого за своїм дебютом комедії "Мої думки тихі". Головні ролі у стрічці виконали учасники реп-гурту "Курган і Agregat" – брати Раміл та Аміл Насірови.

За сюжетом, два брати дізнаються про місцеперебування давно зниклого батька і намагаються дати раду своїм власним життям.

"Люксембург, Люксембург": дивіться трейлер

"Валерія виходить заміж"

Фільм "Валерія виходить заміж" створений спільного виробництва Ізраїлю та України. Це другий повнометражний фільм режисерки Міхал Вінік.

Стрічка зображає історію двох сестер з України. Христина, наприклад, познайомилася з чоловіком в інтернеті й вийшла за нього заміж, і тепер живе в Ізраїлі. Валерія прагне піти шляхом сестри – та що з цього вийде?

Кадр з фільму "Валерія виходить заміж" Фото Нове українське кіно