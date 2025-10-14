На момент ДТП Болдуин ехал вместе со своим братом Стивеном. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание TMZ. В материале узнаете подробности.

Алек Болдуин попал в ДТП: что известно?

На момент ужасного инцидента 67-летний Алек Болдуин находился вместе с братом Стивеном. Автомобиль врезался в дерево. Это произошло 13 октября. На месте сразу появилась полиция, однако, к счастью, оба Болдуина остались невредимыми.

Пока неизвестно, кто именно был за рулем, ведь полиция не комментирует ситуацию. В то же время информацию об аварии Алек Болдуин подтвердил в своем инстаграме. Он заявил, что пытался избежать столкновения с мусоровозом, который внезапно подрезал его авто.

Я раздавил машину своей жены, и мне жаль из-за этого, но все в порядке. Со мной все в порядке, с моим братом все в порядке,

– сказал актер.

На фото, которые опубликованы по ссылке, можно увидеть, что часть автомобиля разрушена.

Что известно о скандале с Алеком Болдуином?

Алек Болдуин попал в ужасный скандал в результате громкой трагедии в 2021 году.

Это были съемки фильма "Ржавчина", где актер случайно застрелил украинского оператора Галину Гатчинс.

