Папарацци не давали ему покоя: Алек Болдуин рассказал, что пережил после смерти Галины Гатчинс

Актер признался, что после гибели Галины Гатчинс пережил шок, горе и настоящий медийный шквал. А теперь его историю покажут в документальном фильме.

Как сообщает People, теперь Болдуин вновь возвращается к этой истории – на этот раз перед камерами документального фильма "The Trial of Alec Baldwin".

"Я был в шоке"

В трейлере 68-летний Болдуин вспоминает момент, когда ему сообщили о смерти Хатчинс. По его словам, он не мог поверить, что это произошло.

The Trial of Alec Baldwin: смотреть трейлер





Если сама трагедия стала шоком, то последующие месяцы превратились для Болдуина в настоящий публичный ад. Папарацци буквально преследовали актера. В трейлере слышно, как один из фотографов кричит ему:

Алек, ты случайно убил человека. Что ты чувствуешь?

Трудно представить более неуместный момент для вопроса, который, очевидно, должен был стать "сенсационным комментарием".

Горе, которое никуда не исчезло

По словам Болдуина, после смерти Хатчинс он переживал сложный период скорби. В трейлере актер говорит, что если бы ему сказали: "Взойди на Эверест – и она вернется", он был бы готов отправиться немедленно.

Документальный фильм также показывает, как репутация актера повлияла на освещение трагедии и судебного процесса.

Авторы описывают Болдуина как талантливого и популярного актера, но в то же время противоречивого, политически активного и склонного к вспышкам гнева.

Сам Болдуин не пытается создать для зрителей особо "глянцевую" версию себя.

"Люди, которые это посмотрят, увидят меня в самом плохом состоянии", – говорит актер в трейлере.

Когда выйдет фильм?

Фильм "The Trial of Alec Baldwin" режиссера Рори Кеннеди выйдет в кинотеатрах 16 октября 2026 года. Премьера документальной ленты ранее состоялась на фестивале DOC NYC.

Напомним, что Алек Болдуин уже получил роль после скандального фильма "Ржавчина".