Як повідомляє People, тепер Болдвін знову повертається до тієї історії – цього разу перед камерами документального фільму The Trial of Alec Baldwin.

"Я був у шоці"

У трейлері 68-річний Болдвін згадує момент, коли йому повідомили про смерть Гатчинс. За його словами, він не міг повірити, що це сталося.

The Trial of Alec Baldwin: дивтись трейлер





Якщо сама трагедія була шоком, то наступні місяці перетворилися для Болдвіна на окремий вид публічного пекла. Папараці буквально переслідували актора. У трейлері чути, як один із фотографів кричить йому:

Алек, ти випадково вбив людину. Що ти відчуваєш?

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Складно уявити більш недоречний момент для запитання, яке, очевидно, мало стати "сенсаційним коментарем".

Горе, яке нікуди не зникло

За словами Болдвіна, після смерті Гатчинс він переживав складний період горя. У трейлері актор говорить, що якби йому сказали: "Піднімися на Еверест – і вона повернеться", він був би готовий вирушити негайно.

Документальний фільм також показує, як репутація актора вплинула на висвітлення трагедії та судового процесу.

Автори описують Болдвіна як талановитого й популярного актора, але водночас суперечливого, політично активного та схильного до спалахів гніву.

Сам Болдвін не намагається створити для глядачів особливо "глянцеву" версію себе.

Люди, які це подивляться, побачать мене в найгіршому стані, – говорить актор у трейлері.

Коли вийде фільм?

The Trial of Alec Baldwin режисерки Рорі Кеннеді вийде в кінотеатрах 16 жовтня 2026 року. Прем'єра документальної стрічки раніше відбулася на фестивалі DOC NYC.

Нагадаємо, що Алек Болдвін вже отримав роль після скандального фільму "Іржа".