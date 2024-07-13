Не сдержал слез: суд огласил приговор по делу Болдуина, которого обвинили в убийстве украинки
Источник:CNN
С голливудского актера Алека Болдуина сняли все обвинения в убийстве украинской операторы Галины Гатчинс во время съемок фильма "Ржавчина". Звезда не смог сдержать эмоций после оглашения приговора.
На днях стало известно, что следователи уничтожили важную улику в деле – револьвер Кольт 45-го калибра. Эксперт ФБР ударил молотком по пистолету, повредив его внутренние компоненты.
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Впрочем, оказывается, что сторона обвинения решила скрыть ключевые доказательства по делу против Алека. Адвокаты Болдуина заявили, что офис шерифа Санта-Фе не сообщил о существовании коробки с патронами во время расследования. Из-за умышленного сокрытия факта владения боевых патронов, судья объявила приговор.
Нарушение государством процедуры раскрытия информации привело к ненужной, неисправимой задержке в рассмотрении дела судом присяжных. Закрытие дела с предубеждениями является оправданным для обеспечения целостности судебной системы,
– сообщила судья.
Если бы Алека признали виновным в совершении тяжкого преступления, ему бы грозило до 18 месяцев заключения. Впрочем, Болдуина оправдали, поэтому лишение свободы ему не грозит. После слов судьи актер снял очки и расплакался от радости.
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Болдуина обвинили в убийстве Галины Хатчинс
- В октябре 2021 года во время съемок фильма "Ржавчина" произошла трагедия. Алек выстрелил из оружия-реквизита, который, оказывается, был заряжен. Вследствие этого погибла оператор из Украины, Галина Хатчинс, а также получил ранения режиссер Джоэл Соуза.
- В январе 2023 года голливудскую звезду официально обвинили в непредумышленном убийстве. Впоследствии с него сняли обвинения, и через несколько месяцев семья оператора и Болдуин заключили мирный договор.
- Впрочем, позже против Алека возобновили уголовное дело из-за двух новых обвинений – небрежное поведение с пистолетом и игнорирование правил безопасности на съемочной площадке.