В каком состоянии Алек Болдвин после операции: актер записал первое видео
Источник:Алек Болдвин
Американского актера Алека Болдвина недавно прооперировали. Его часто беспокоила хроническая боль в ноге при длительной ходьбе.
Как известно, Алека Болдвина уже выписали из больницы. В видео, которое он записал для поклонников, признался, что отказался принимать лекарства, но будет соблюдать постельный режим.
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Как Алек Болдвин чувствует себя после операции
65-летний актер признался, что проблемы с его ногами начались еще пять лет назад. Хотя операция была необходима два года назад, Алеку Болдвину не удалось найти свободное время в своем заполненном графике.
Было тяжело, но у меня не было времени заниматься этим с точки зрения работы и графика. У меня не было 4 – 6 недель, чтобы ограничить себя таким образом,
– сказал актер.
По словам актера, когда он наконец-то собрался на операцию, ему пришлось ее отменить из-за проблем с анализами. Врачи не были удовлетворены уровнем сахара в его крови.
Сейчас актер чувствует себя хорошо, однако планирует отказаться от некоторых лекарств из-за побочных эффектов.
Алек Болдвин о пережитом опыте операции: смотрите видео