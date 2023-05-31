Давно уже нужно было сделать, – Алек Болдвин перенес серьезную операцию
Источник:Хилария Болдвин
Голливудский актер Алек Болдвин, от выстрела которого погибла украинка Галина Гатчинс, перенес операцию на бедро. Его жена рассказала, как он сейчас чувствует себя.
Алек Болдвин чувствовал хроническую боль в ноге при длительной ходьбе и, по словам Хиларии, уже давно нуждался в хирургическом вмешательстве. Сейчас актер находится в больнице.
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Алек Болдвин перенес операцию на бедро
Сегодня Алек получил новое бедро. Это нужно сделать уже давно,
– написала его жена.
Хилария поблагодарила врачей и отметила, что они с Алеком слишком много прошли вместе. Она обратилась к мужчине и пожелала ему крепкого здоровья: "Я очень хочу, чтобы ты оставил эту интенсивную главу хронической боли позади и улучшил качество своей жизни".
Что нужно знать об Алеке Болдвине
- Алек Болдвин родился в 1958 году в Нью-Йорке в семье актеров. У него есть две сестры и три брата, которые тоже стали актерами. Известно, что в детстве он не планировал стать актером, увлекался спортом, а впоследствии – политологией. В 1976 – 1979 годах Алек учился в Университете Джорджа Вашингтона на факультете политических наук. Затем он перевелся в Нью-Йоркский университет, где изучал актерское мастерство в Институте театра и кино Ли Страсберга. В 1994 году стал бакалавром изящных искусств.
- Во время учебы Алек таки дебютировал в кино и сегодня он – обладатель премий Золотой глобус и Эмми. В его творчестве – более 80 ролей в кино и сериалах.
- 22 сентября 2022 года Хилария родила Алеку Болдвину восьмого ребенка. Кроме нее, у пары есть шесть общих детей: Кармен, Рафаэль, Леонардо, Ромео, Эдуардо и Люсия. Все дети еще не достигли 10-летнего возраста. Кроме них, у Алека есть 26-летняя дочь Айрленд от бывшей жены Ким Бейсингер – американской актрисы.
- 21 октября 2021 года от выстрела Алека Болдвина на съемках фильма "Ржавчина" погибла оператор из Украины Галина Гатчинс.
- Родственники погибшей Галины Гатчинс сейчас проживают в Киевской области. Мать работает медсестрой в отделении неотложной помощи и помогает раненым военным. Сестра Светлана и мать Ольга Соловей хотят возмещения ущерба, аргументируя, что потеря Галины оказала большое влияние на их нынешнюю жизнь в условиях войны.
- Алек Болдвин не спешит выплачивать средства и говорит, что семья "вводит следствие в заблуждение", ведь их единственная цель – это якобы получение денежной компенсации. Кроме того, в январе актеру было предъявлено обвинение в непреднамеренном убийстве Гатчинса. Он не признал себя виновным.
- В апреле 2023 года с актера сняли все обвинения.