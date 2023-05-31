Давно уже нужно было сделать, – Алек Болдвин перенес серьезную операцию

Голливудский актер Алек Болдвин, от выстрела которого погибла украинка Галина Гатчинс, перенес операцию на бедро. Его жена рассказала, как он сейчас чувствует себя.

Алек Болдвин чувствовал хроническую боль в ноге при длительной ходьбе и, по словам Хиларии, уже давно нуждался в хирургическом вмешательстве. Сейчас актер находится в больнице.

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Алек Болдвин перенес операцию на бедро

Сегодня Алек получил новое бедро. Это нужно сделать уже давно,

– написала его жена.

Хилария поблагодарила врачей и отметила, что они с Алеком слишком много прошли вместе. Она обратилась к мужчине и пожелала ему крепкого здоровья: "Я очень хочу, чтобы ты оставил эту интенсивную главу хронической боли позади и улучшил качество своей жизни".

Алек Болдвин с женой / Фото с инстаграма знаменитости

Что нужно знать об Алеке Болдвине