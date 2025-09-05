Лента "Второе дыхание" выходит в кино 9 октября. Александр Педан стал сопродюсером и амбассадором этого кинопроекта. В интервью для Кино 24 ведущий поделился своими главными открытиями и переживаниями, которые навсегда изменили его отношение к силе, человечности и выносливости.

Каким был подъем на Килиманджаро?

Когда я вспоминаю наш подъем на Килиманджаро, в памяти возникает не только гора. Это опыт, который меняет представление о себе, о других и о жизни,

– поделился ведущий.

Александр Педан рассказал, что взошел на вершину чуть раньше ребят – нужно было помочь оператору, починить дрон и поднять его.

"В те минуты думал только о двух вещах: чтобы наши ветераны точно дошли и чтобы мы качественно зафиксировали этот момент. Потому что это была вершина не только маршрута, но и всего нашего фильма", – отметил ведущий.

"Второе дыхание": смотрите трейлер онлайн

Шоумен признался, что любит горы и имеет опыт восхождений – это Арарат, Казбек, Монблан. Однако это был его первый подъем на вершину во время полномасштабной войны. И на этот раз его целью было не потешить собственное эго или поставить рекорд, а достичь общей цели. Но и без сложных моментов не обошлось.

Около пяти тысяч метров – и ты уже почти ничего не помнишь. Накопленная усталость, горная болезнь, холод. Мы шли дольше обычных групп, потому что снимали фильм и поддерживали ребят на протезах. В какой-то момент я увидел, как у Саши Михова течет из носа кровь, он просто смахнул рукой: "Да пофиг" – и пошел дальше. И тогда я понял: не имею права останавливаться,

– подчеркнул Педан.



Александр Педан с ветеранами / Фото пресс-службы

Как вдохновляло поведение ветеранов?

Поведение ветеранов вдохновляло всех – и операторов, и режиссеров, и самого Александра Педана. Вот, что больше всего поразило всех во время маршрута.

Наши ветераны шли несмотря на все. Протезы натирали ноги до ран, горная болезнь сводила с ума трех ребят, но они не позволяли себе останавливаться. Поддерживали друг друга, шутили, держали командный дух. Это была настоящая демонстрация несокрушимости. Это о силе и воле,

– поделился ведущий.

После этого восхождения Педан вместе с коллегами создал Second Wind Club, целью которого является водить ветеранов в Карпаты. Это невысокие вершины, однако цель таких походов такая же – проверка себя, борьба с собственными ограничениями и новые возможности.

Александр Педан с ветеранами / Фото пресс-службы

Килиманджаро как метафора жизни

Телеведущий обратился к тем людям, которые никогда не были в горах. Он заметил, что это не для всех, но каждый может выбрать свою вершину. Для кого-то это 5895 метров, а для кого-то – просто хайкинг в Карпатах.

Пройтись долинами, почувствовать красоту и силу нашей природы. Эта мощная стихия очищает голову и возвращает ощущение, что ты живешь в собственной стране, которая стоит любви. Лучше гор могут быть только горы, в которых ты еще не бывал, – заметил шоумен.

Килиманджаро стало для Александра Педана метафорой жизни. Ведь в Украине более 150 тысяч людей живут с протезами – это реальность, которую обществу следует не только принять, а создать все условия для их интеграции.



Александр Педан с ветеранами / Фото пресс-службы

"У нас был интересный момент, когда ребята очень устали. И уже после акклиматизационного выхода на 4300 метров было впечатление, что они уже никуда не пойдут. Когда наши герои были истощены, мы сделали им массаж в шесть рук, поддержали морально – и утром они снова поднялись и пошли дальше. Иногда поддержка весит больше физических сил", – отметил ведущий.

Александр Педан считает, что эта история может повлиять и на тех, кто в жизни сталкивается с другими "горами": ранением, потерей, кризисом. Общественный деятель подчеркивает, что четверо ветеранов и Оля, которые взошли на Килиманджаро, является примером для всех остальных: жизнь после ранения и демобилизации продолжается, и она может и должна быть яркой.

Она может начаться снова – с новыми смыслами, новым вторым дыханием. Я уверен: для каждого есть свои вершины, маленькие или большие. К ним надо стремиться, шаг за шагом. Самое важное, что я понял после Килиманджаро: мы все должны проявлять максимальное уважение и благодарность ветеранам. Помочь им почувствовать себя полноценной частью общества, дать возможность реализоваться после службы. Это – наш долг и наша общая вершина, – подытожил шоумен.



Александр Педан с ветеранами / Фото пресс-службы