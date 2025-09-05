Стрічка "Друге дихання" виходить у кіно 9 жовтня. Олександр Педан став співпродюсером та амбасадором цього кінопроєкту. В інтерв'ю для Кіно 24 ведучий поділився своїми головними відкриттями та переживаннями, які назавжди змінили його ставлення до сили, людяності й витривалості.

Яким був підйом на Кіліманджаро?

Коли я згадую наш підйом на Кіліманджаро, в пам'яті постає не лише гора. Це досвід, який змінює уявлення про себе, про інших і про життя,

– поділився ведучий.

Олександр Педан розповів, що зійшов на вершину трохи раніше за хлопців – потрібно було допомогти оператору, полагодити дрон та підняти його.

"У ті хвилини думав лише про дві речі: щоб наші ветерани точно дійшли й щоб ми якісно зафіксували цей момент. Бо це була вершина не лише маршруту, а й усього нашого фільму", – зазначив ведучий.

Шоумен зізнався, що любить гори та має досвід сходжень – це Арарат, Казбек, Монблан. Однак це був його перший підйом на вершину під час повномасштабної війни. І цього разу його метою було не потішити власне его чи поставити рекорд, а досягти спільної цілі. Але й без складних моментів не обійшлося.

Близько п'яти тисяч метрів – і ти вже майже нічого не пам'ятаєш. Накопичена втома, гірська хвороба, холод. Ми йшли довше за звичайні групи, бо знімали фільм і підтримували хлопців на протезах. У якийсь момент я побачив, як у Сашка Міхова тече з носа кров, він просто змахнув рукою: "Та пофіг" – і пішов далі. І тоді я зрозумів: не маю права зупинятися,

– підкреслив Педан.



Олександр Педан з ветеранами / Фото пресслужби

Як надихала поведінка ветеранів?

Поведінка ветеранів надихала всіх – і операторів, і режисерів, і самого Олександра Педана. Ось, що найбільше вразило усіх під час маршруту.

Наші ветерани йшли попри все. Протези натирали ноги до ран, гірська хвороба зводила з розуму трьох хлопців, але вони не дозволяли собі зупинятися. Підтримували один одного, жартували, тримали командний дух. Це була справжня демонстрація незламності. Це про силу і волю,

– поділився ведучий.

Після цього сходження Педан разом з колегами створив Second Wind Club, ціллю якого є водити ветеранів у Карпати. Це невисокі вершини, однак мета таких походів така сама – перевірка себе, боротьба з власними обмеженнями й нові можливості.

Олександр Педан з ветеранами / Фото пресслужби

Кіліманджаро як метафора життя

Телеведучий звернувся до тих людей, які ніколи не були в горах. Він зауважив, що це не для всіх, але кожен може обрати свою вершину. Для когось це 5895 метрів, а для когось – просто хайкінг у Карпатах.

Пройтися полонинами, відчути красу й силу нашої природи. Ця потужна стихія очищає голову й повертає відчуття, що ти живеш у власній країні, яка варта любові. Краще за гори можуть бути лише гори, в яких ти ще не бував, – зауважив шоумен.

Кіліманджаро стало для Олександра Педана метафорою життя. Адже в Україні понад 150 тисяч людей живуть з протезами – це реальність, яку суспільству слід не лише прийняти, а створити всі умови для їхньої інтеграції.



Олександр Педан з ветеранами / Фото пресслужби

"У нас був цікавий момент, коли хлопці дуже втомилися. І вже після акліматизаційного виходу на 4300 метрів було враження, що вони вже нікуди не підуть. Коли наші герої були виснажені, ми зробили їм масаж в шість рук, підтримали морально – і вранці вони знову піднялися та пішли далі. Іноді підтримка важить більше за фізичні сили", – зазначив ведучий.

Олександр Педан вважає, що ця історія може вплинути й на тих, хто в житті стикається з іншими "горами": пораненням, втратою, кризою. Громадський діяч підкреслює, що четверо ветеранів та Оля, які зійшли на Кіліманджаро, є прикладом для всіх інших: життя після поранення та демобілізації триває, і воно може та має бути яскравим.

Воно може початися знову – з новими сенсами, новим другим диханням. Я впевнений: для кожного є свої вершини, маленькі чи великі. Їх треба прагнути, крок за кроком. Найважливіше, що я зрозумів після Кіліманджаро: ми всі маємо проявляти максимальну повагу й вдячність ветеранам. Допомогти їм відчути себе повноцінною частиною суспільства, дати можливість реалізуватися після служби. Це – наш обов'язок і наша спільна вершина, – підсумував шоумен.



Олександр Педан з ветеранами / Фото пресслужби