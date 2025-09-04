Ранее мы рассказывали о выходе трейлера к ленте. Теперь в материале Кино 24 узнаете, что известно о фильме Птушкина.

Что известно о фильме "Антарктида" Антона Птушкина?

"Антарктида" – это второй фильм украинского тревел-блогера Антона Птушкина. Документальная лента создана в сотрудничестве с кинокомпанией "Все Сам" и посвящена жизни и работе участников 30-й украинской антарктической экспедиции на станции "Академик Вернадский".

Напомним, что первым фильмом Антона Птушкина стала лента "Мы, наши любимцы и война". Однако по словам самого блогера, работа над "Антарктидой" была для него самым интересным материалом. Поэтому он решил, что эту ленту обязательно стоит показать зрителям на большом экране.

Этот контент был сгенерирован природой,

– говорит Птушкин.

"Антарктида": смотрите онлайн трейлер фильма

В фильме люди могут увидеть быт полярников, их жизнь в Антарктиде, их взаимодействие с местной фауной и научные исследования, в частности климатические наблюдения.

Продолжительность фильма составляет 86 минут. За это время вы сможете окунуться в увлекательную документальную историю и увидеть уникальные кадры, снятые съемочной командой. Сам Антон Птушкин провел на станции "Академик Вернадский" неделю, поэтому хорошо знает, что стоит показать украинскому зрителю.

Что известно о первом фильме Антона Птушкина?