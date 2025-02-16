Известный украинский актер Александр Рудинский посетил вечеринку для номинантов BAFTA
Украинский актер Александр Рудинский посетил престижную вечеринку BAFTA Nominee's Party 2025, организованную брендом Chanel и Чарльзом Финчем накануне главной церемонии вручения наград. BAFTA состоится вечером 16 февраля в Лондоне.
Рудинский сыграл главную роль в короткометражной ленте "Камень, ножницы, бумага" о войне в Украине, которая претендует на победу в BAFTA в категории "Лучший британский короткометражный фильм". Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу продюсера Гайдера Ротшильда Гузиры.
Не пропустите Истории маленьких героев: в Мюнхене презентовали фильм о детях, пострадавших от войны
На фото с BAFTA Nominee's Party 2025 украинский актер позирует вместе с творческой командой фильма: композитором Марцином Мазуреком, режиссером Францем Бумомо, монтажеркой Кармелой Шоненбергер, продюсером Хайдером Ротшильдом Гузиром и другими членами команды.
Что известно о фильме "Камень, ножницы, бумага"
- Ленту снял британский режиссер немецкого происхождения Франц Бум. Она основана на реальных событиях российско-украинской войны. В центре сюжета – отец и сын, которые работают в небольшом прифронтовом госпитале.
"Камень, ножницы, бумага": смотрите фильм онлайн
- Госпиталь, ставший последней надеждой для раненых, внезапно оказывается под угрозой захвата вражеским российским взводом.
- Среди хаоса войны, между жизнью и смертью, герои пытаются не только выжить, но и сохранить человечность. Каждое их решение может иметь фатальные последствия, а ситуация с каждой минутой становится все опаснее.
- Это история не только о войне, но и о несокрушимости духа украинцев. О том, как далеко может зайти человек, защищая жизни других, и какую цену готов заплатить за свой моральный выбор.