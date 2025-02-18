В фильме сыграл украинский актер Александр Рудинский. Он произнес мощную речь со сцены и признался, что после победы к нему лично подошла звезда "Титаника" Кейт Уинслет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ТСН.

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Кейт Уинслет поддержала Александра Рудинского: что сказала актриса

После объявления победы в категории "Лучший британский короткометражный фильм" Александр Рудинский вышел на сцену с мощной и эмоционально заряженной речью, которая не оставила равнодушными ни зрителей, ни присутствующих на церемонии звезд мирового кинематографа. Актер не смог обойти важную тему войны, продолжающейся в Украине, и, упомянув о преступных действиях страны-террористки, призвал мир не оставлять без внимания агрессию, которую переживает его родная страна.

Особое место в его речи заняло эмоциональное упоминание о погибшем на фронте друге – актера Евгения Светличного. Рудинский посвятил свою награду его памяти, подчеркивая то, как важно ценить людей, которые отдали свою жизнь за мир и свободу.

Речь Александра Рудинского услышали не только зрители премии BAFTA, но и знаменитости, которые сидели в зале, среди которых были культовые фигуры современного кинематографа. Он признался, что для него большая честь стоять рядом с такими великими личностями.

Среди таких Джеймс Макэвой, тот самый Эдриан Броуди, Рэйф Файнс или Эдвард Нортон, Дени Вильнев. Да, просто вот так вот стоит рядом с тобой Дени Вильнев, который снял "Дюну", а ты – Саша из Николаева. И вы рядом. В этом есть "прелесть" этой жизни,

– говорит Александр.

Александр Рудинский также поделился трогательным моментом, который произошел после его речи. Звезда "Титаника" Кейт Уинслет лично подошла к нему, выразив свою глубокую обеспокоенность ситуацией в Украине. Она была не только поражена его речью, но и искренне волновалась за то, что происходит в его родной стране на фоне войны. Кейт Уинслет выразила Рудинскому свою поддержку, подчеркивая важность солидарности в такие тяжелые времена.

Ко мне лично подходила Кейт Уинслет и поделилась, что очень сильно растрогана тем, что сейчас происходит в Украине. Это было очень искренне с ее стороны. Этот человек действительно переживает, что происходит в моей стране,

– отметил Александр.

Кейт Уинслет впервые выразила свою поддержку Украине осенью 2024 года. В течение длительного времени звезда борется с образом "безупречной женщины", поэтому не стесняется иметь неидеальный вид в кадре или показывать свое настоящее тело. Однако, когда во время одного из интервью ее позицию назвали храбростью, селебрити призналась, что такое мнение ее раздражает.

Она отметила, что не считает это смелостью, ведь не является бывшим руководителем почты, который борется за справедливость, и не находится в Украине. Она объяснила, что просто выполняет работу, которая для нее важна, а настоящая храбрость – это бороться за независимость в Украине.