У стрічці зіграв український актор Олександр Рудинський. Він виголосив потужну промову зі сцени та зізнався, що після перемоги до нього особисто підійшла зірка "Титаніка" Кейт Вінслет. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ТСН.

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Кейт Вінслет підтримала Олександра Рудинського: що сказала акторка

Після оголошення перемоги в категорії "Найкращий британський короткометражний фільм" Олександр Рудинський вийшов на сцену з потужною та емоційно зарядженою промовою, яка не залишила байдужими ні глядачів, ні присутніх на церемонії зірок світового кінематографа. Актор не зміг оминути важливу тему війни, що триває в Україні, і, згадавши про злочинні дії країни-терористки, закликав світ не залишати без уваги агресію, яку переживає його рідна країна.

Особливе місце в його промові зайняла емоційна згадка про загиблого на фронті друга – актора Євгена Світличного. Рудинський присвятив свою нагороду його пам'яті, наголошуючи на тому, як важливо цінувати людей, які віддали своє життя за мир і свободу.

Промову Олександра Рудинського почули не лише глядачі премії BAFTA, але й знаменитості, які сиділи в залі, серед яких були культові фігури сучасного кінематографа. Він зізнався, що для нього велика честь стояти поруч з такими великими особистостями.

Серед таких Джеймс Макевой, той самий Едріан Броуді, Рейф Файнс чи Едвард Нортон, Дені Вільньов. Так, просто ось так от стоїть поруч з тобою Дені Вільньов, який зняв "Дюну", а ти – Саша з Миколаєва. І ви поруч. В цьому є "прєлєсть" цього життя,

– каже Олександр.

Олександр Рудинський також поділився зворушливим моментом, який стався після його промови. Зірка "Титаніка" Кейт Вінслет особисто підійшла до нього, виразивши свою глибоку стурбованість ситуацією в Україні. Вона була не тільки вражена його промовою, але й щиро хвилювалась за те, що відбувається в його рідній країні на фоні війни. Кейт Вінслет висловила Рудинському свою підтримку, підкреслюючи важливість солідарності у такі тяжкі часи.

До мене особисто підходила Кейт Вінслет і поділилася, що дуже сильно розчулена тим, що зараз відбувається в Україні. Це було дуже щиро з її боку. Ця людина дійсно переживає, що відбувається в моїй країні,

– зазначив Олександр.

Кейт Вінслет вперше висловила свою підтримку Україні восени 2024 року. Протягом тривалого часу зірка бореться з образом "бездоганної жінки", тому не соромиться мати неідеальний вигляд у кадрі чи показувати своє справжнє тіло. Однак, коли під час одного з інтерв'ю її позицію назвали хоробрістю, селебріті зізналася, що така думка її дратує.

Вона зазначила, що не вважає це сміливістю, адже не є колишнім керівником пошти, який бореться за справедливість, і не знаходиться в Україні. Вона пояснила, що просто виконує роботу, яка для неї важлива, а справжня хоробрість – це боротися за незалежність в Україні.