После "Песиков" станет еще жарче: Леся Никитюк и Александр Рудинский снялись в новом фильме
Называете женщин "зайками", "кошечками" и "рыбками" вместо имен? Будьте осторожны, ведь в новой украинской комедии такая привычка может обернуться настоящим зоопарком. В Киеве подходят к концу съемки фильма "Звериный инстинкт" – продолжения комедийного хита "Песики", где главную роль на этот раз исполнил Александр Рудинский.
Как сообщает 24 Канал, в комедии производства FILM.UA также снялись Леся Никитюк и Настя Ткаченко. Премьера запланирована на весну 2027 года.
Что будет в комедии "Звериный инстинкт"
Если в "Песиках" героиня Леси Никитюк превращала мужчин в собак, то теперь карма решила сменить пол.
В центре сюжета – самовлюбленный мачо, который привык покорять женщин, но даже не пытается запомнить их имена. Однако однажды его ухаживания начинают иметь довольно неожиданные последствия. Стоит герою только подумать об интимной близости – и очередная "кошечка" или "зайка" буквально превращается в животное.
Теперь мужчине придется не только разбираться с последствиями собственного поведения, но и наконец научиться уважать женщин.
Александр Рудинский признался, что работа над фильмом стала для него особенным опытом.
"Надеюсь, у нас получится классное кино – смешное, но в то же время и не совсем смешное – и это как раз самое интересное", – рассказал актер.
Как снимали фильм "Звериный инстинкт"
Одной из главных особенностей нового фильма стал настоящий зоопарк на съемочной площадке. К съемкам привлекли более 30 животных, среди которых собаки, кошки, альпака, мини-свинья, попугай и ящерица.
Создатели уверяют, что для животных обеспечивали комфортные и безопасные условия. А тех представителей фауны, для которых съемки могли бы стать слишком стрессовыми, воссоздадут с помощью визуальных эффектов.
В то же время комедия будет высмеивать не только мужской нарциссизм, но и инфобизнес, навязанные стандарты успеха и вечное противостояние миллениалов и зумеров.
По словам продюсера Анны Елисеевой, в продолжении команда решила расширить вселенную "Песиков" и затронуть больше актуальных тем. Однако главной составляющей истории, несмотря на все абсурдные перевоплощения, останется любовь.
В актерский состав также вошли Максим Костыря, Дарья Творонович, Екатерина Манузина, Павел Текучев, Ирина Кирик и Владимир Ращук.
Режиссером картины стал Алексей Есаков, который работал и над первой частью. Фильм полностью финансируется частным бизнесом.
Увидеть "Звериный инстинкт" в кинотеатрах можно будет весной 2027 года. Точная дата премьеры пока не объявлена.
Также именно сейчас проходят съемки еще одной украинской романтической комедии.