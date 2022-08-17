Довженко-центр бьет тревогу: реакция Ткаченко и заявление Госкино о реорганизации киноархива

Госкино заявило о реорганизации Довженко-Центра, где эта новость была принята как уничтожение крупнейшего национального киноархива Украины. Александр Ткаченко заявил, что речь идет не о ликвидации.

В то же время, Госкино заявило, что война в Украине лишь актуализировала вопросы реорганизации, но не уничтожения, как пишет сеть, передает 24 канал. По словам Довженко-Центра, Госкино не обосновало свое решение по киноархивной и музейной коллекции Довженко-Центра, которые являются частью соответственно государственного архивного и музейного фондов Украины и подпадают под действие отдельного законодательства.

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Согласно приказу Госкино "все фильмы из коллекции и имущество Довженко-Центра должны быть переданы Государственному учреждению "Научный центр кинематографии Украины", основным видом деятельности которого по данным ЕГРПОУ является высшее образование. Как Довженко-Центр сообщил в фейсбуке, из структуры Центра должно быть выделено Государственное предприятие "Украинская анимационная студия", в которое будут переданы авторские права на украинскую анимацию, которые сейчас принадлежат Центру, сотрудников Центра, вероятно, уволят.

Как отреагировал Александр Ткаченко на решение Госкино реорганизовать Довженко-Центр

"Было принято соответствующее решение Кабинета Министров Украины от 10 ноября 2021 года № 1183, согласно которому Госкино больше не подчиняется Министерству культуры и информационной политики Украины. С 2021 года Госкино направляется и координируется напрямую Кабинетом Министров Украины", – пояснил политик.

Программа любой реорганизации теперь исключительно прерогатива Госкино. В решении Госкино относительно Довженко-Центра речь не идет о ликвидации, а только о реорганизации,

– заявил Ткаченко.

"Мы в любом случае против ликвидации и пренебрежения кинонаследием. Но уверен, что разъяснение Госкино расставит все точки над", – подытожил он.

Реакция украинского киносообщества

Впрочем, многие украинские кинодеятели возмущены такой новостью. По их словам, Довженко-Центр последние 20 лет добросовестно помогал деятелям культуры, выполнял свою работу и главную задачу, пропагандируя украинское кино. А решение Госкино о его реорганизации – это де-факто означает ликвидацию национального киноархива.

Ирина Целик, режиссер картин "Земля голубая, будто апельсин", "Я и Феликс" написала: "Очередная реальная измена, и да, это на времени. Наше культурное наследие и национальная память, в частности в виде украинского кино, – также оружие. Пока эту границу пытаются тихонько "разминировать" под шумок войны";

Иван Козленко, бывший гендиректор Национального центра Александра Довженко сообщил: "Довженко-Центр был создан в 1994 году как национальный институт мероприятиями и видением интеллектуалов, занимающих ведущее место в истории украинской культуры: Юрия Ильенко, Sergiy Trymbach и Анны Чимни. Центра – Кудерчук, Сушко, Карандеев – выглядят как наглядное свидетельство интеллектуальной деградации, состоявшейся в последние годы в гуманитарной сфере".

Нариман Алиев, режиссер "Домой", "Черный" написал: "Желание "реорганизовать", а по факту уничтожить Довженко-Центр, доказывает, что Госкино Украины занимается всем чем угодно, кроме как чем-то полезным. А закрывать свою страницу госпожа Marina Kuderchuk – смешно".

Arthouse Traffic отметила: "Команда кинокомпании "Артхаус Трафик" выражает свой протест против недавнего приказа Государственного агентства Украины по вопросам кино о реорганизации Довженко-Центра. Такие действия, по сути, являются ликвидацией единственного в Украине государственного института, которая занимается сохранением, восстановлением и приумножением Национальный фильмофонд Украины, а также исследование и продвижение украинского кино, и является в своей деятельности эффективной".

Заявление Госкино

Приказом Госкино не предусматривается ликвидация Центра Александра Довженко, только его реорганизация,

– заявило Госкино.

Кроме этого, Госкино отметило, что при реорганизации любого учреждения ни в коем случае не идет речь об увольнении или роспуске работников. "В таких случаях по трудовому законодательству всем работникам предлагается место работы на аналогичных должностях в новой структуре. Работник имеет право решать будет ли он работать дальше, примет ли другое решение, например, быть переведенным в другую организацию", – дополнила организация.