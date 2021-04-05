В Украине не раз возникали скандалы по распределению государственного финансирования в киноиндустрии. Ситуацию решил разъяснить министр культуры Украины Александр Ткаченко.

В эксклюзивном интервью 24 каналу политик объяснил, что существует программа финансирования Госкино – это знаменитые питчинги, при которых средства распределяются на различные кинопроекты. Кроме этого, в Минкульте существует отдельная программа для патриотических сериалов, направленная фактически на то, чтобы совместно с телеканалами изготавливать украиноязычный контент с отечественными актерами.

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Самый большой скандал разгорелся в октябре 2020 году, когда представители киноиндустрии раскритиковали решение Госкино по распределению средств. Тогда режиссеры намекали на непрозрачность процедуры. Александр Ткаченко признался, что обращал внимание на неэффективность финансирования еще будучи депутатом. Пока же разрабатываются новые правила, которые будут более понятны как кинопроизводителям, так и обществу.

"Уже избрали новый Совет кино, утверждается новое положение о питчинг, где установлены более прозрачные и понятные правила проведения этих питчингов для того, чтобы можно было производить и популярные фильмы по определенным критериям и фильмы так называемого артхаусного направления для фестивалей, и позволять производство мультфильмов", – пояснил Александр Ткаченко.

Также министр отметил, что многие кинопроизводителей подавали свои проекты на питчинг, как патриотическое кино. В конце концов это были коммерчески не успешные фильмы, которые не оправдали ожиданий в прокате.

Я не хочу никого обижать, но достаточно посмотреть кассу этих фильмов, чтобы понять, были ли они на самом деле патриотическими... Мы перезапустили систему, кино возрождается, но мне лично, как зрителю и министру, обидно тратить деньги на фильмы, на которые приходят 2 тысячи людей,

– добавил он.